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В Минске заявили о задержании бывшего пресс-секретаря Лукашенко, которого СМИ "потеряли" в Москве

Также КГБ задержал председателя партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григория Костусёва.

13 апреля 2021, 12:59

Фото © politring.com

Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил о задержании бывшего пресс-секретаря Александра Лукашенко Александра Федуты, притом что ранее СМИ сообщали, что он пропал в Москве.

Как уточняет БелТА со ссылкой на КГБ, вместе с политологом задержан председатель партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григорий Костусёв. Оба они подозреваются в совершении преступления, однако какого, не уточняется. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

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Ранее российские СМИ сообщили, что политолог Александр Федута в конце марта приехал в Москву, чтобы "кого-то проконсультировать". Жена Федуты рассказала, что телефон мужа выключен, женщина даже собиралась прилететь в Россию на поиски.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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