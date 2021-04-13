В Минске заявили о задержании бывшего пресс-секретаря Лукашенко, которого СМИ "потеряли" в Москве
Также КГБ задержал председателя партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григория Костусёва.
Фото © politring.com
Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил о задержании бывшего пресс-секретаря Александра Лукашенко Александра Федуты, притом что ранее СМИ сообщали, что он пропал в Москве.
Как уточняет БелТА со ссылкой на КГБ, вместе с политологом задержан председатель партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григорий Костусёв. Оба они подозреваются в совершении преступления, однако какого, не уточняется. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Ранее российские СМИ сообщили, что политолог Александр Федута в конце марта приехал в Москву, чтобы "кого-то проконсультировать". Жена Федуты рассказала, что телефон мужа выключен, женщина даже собиралась прилететь в Россию на поиски.
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