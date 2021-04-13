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Категорий: 18

В США рекомендовали приостановить вакцинацию от ковида препаратом Johnson & Johnson

Ранее после прививок препаратом шесть женщин попали в больницу, одна из них скончалась.

13 апреля 2021, 12:53
<p>Фото © ТАСС / ZUMA</p>

Фото © ТАСС / ZUMA

Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США рекомендуют приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за возможных побочных эффектов.

"Мы рекомендуем приостановить использование этой вакцины из соображений предосторожности," — говорится в заявлении FDA в "Твиттере".

Ранее власти выявили шесть случаев тромбоза после прививок у женщин от 18 до 48 лет. Одна женщина умерла, другая попала в больницу в критическом состоянии. Всего препаратом от Johnson & Johnson в США вакцинировались семь миллионов жителей.

В США два центра приостановили применение вакцины Johnson&Johnson

В США два центра приостановили применение вакцины Johnson&Johnson

Стоит отметить, что ранее в FDA заявляли, что не выявили связи между случаями тромбоза и вакциной Johnson & Johnson.

Парикмахерша покрылась страшной сыпью и страдала от невыносимой боли, сделав вакцину от CoViD

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Препарат от Johnson & Johnson не единственная вакцина от ковида, после которой фиксируется тромбоз. Напомним, ранее стало известно о многочисленных побочных эффектах после прививок вакциной Vaxzevria, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Десятки стран ограничили использование препарата из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований вакцины на предмет возможных побочных эффектов. На фоне скандала компания приняла решение сменить название препарата.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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