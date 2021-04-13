В США рекомендовали приостановить вакцинацию от ковида препаратом Johnson & Johnson

Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США рекомендуют приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за возможных побочных эффектов.

"Мы рекомендуем приостановить использование этой вакцины из соображений предосторожности," — говорится в заявлении FDA в "Твиттере".

Ранее власти выявили шесть случаев тромбоза после прививок у женщин от 18 до 48 лет. Одна женщина умерла, другая попала в больницу в критическом состоянии. Всего препаратом от Johnson & Johnson в США вакцинировались семь миллионов жителей.

Стоит отметить, что ранее в FDA заявляли, что не выявили связи между случаями тромбоза и вакциной Johnson & Johnson.

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