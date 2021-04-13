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В посёлке под Хабаровском найдены тысячи мёртвых лягушек — видео

Не исключено, что на гибель земноводных повлияли природные факторы.

13 апреля 2021, 13:29

Кадр видео соцсети

В посёлке под Хабаровском найдены тысячи мёртвых лягушек. Видео © Соцсети

Жители посёлка Кукан Хабаровского края обнаружили несколько тысяч мёртвых лягушек на берегу местной реки. Видео с земноводными появилось в соцсетях.

Очевидцы предложили несколько версий возникновения этого ЧП. Либо всему виной техногенное загрязнение, или же причиной стало гниение водорослей и отсутствие должного количества кислорода в воде.

Минприроды региона взяло эту ситуацию под контроль и взаимодействует с местными властями с целью выяснения причин ЧП. Там тоже не исключают влияния на гибель лягушек природных факторов.

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Как сообщил руководитель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров в беседе с РИА "Новости", от местных жителей также поступили жалобы на подозрительный запах воды. Эта проблема тоже находится на контроле Минприроды.

"Параллельно поступили жалобы о запахе нефтепродуктов от воды из колонок от владельцев частных домов", — отметил Сидоров.

Ранее Лайф рассказывал, что жуткие "кладбища" птиц напугали жителей дачных посёлков под Курском.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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