В посёлке под Хабаровском найдены тысячи мёртвых лягушек — видео
Не исключено, что на гибель земноводных повлияли природные факторы.
Кадр видео соцсети
В посёлке под Хабаровском найдены тысячи мёртвых лягушек. Видео © Соцсети
Жители посёлка Кукан Хабаровского края обнаружили несколько тысяч мёртвых лягушек на берегу местной реки. Видео с земноводными появилось в соцсетях.
Очевидцы предложили несколько версий возникновения этого ЧП. Либо всему виной техногенное загрязнение, или же причиной стало гниение водорослей и отсутствие должного количества кислорода в воде.
Минприроды региона взяло эту ситуацию под контроль и взаимодействует с местными властями с целью выяснения причин ЧП. Там тоже не исключают влияния на гибель лягушек природных факторов.
Как сообщил руководитель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров в беседе с РИА "Новости", от местных жителей также поступили жалобы на подозрительный запах воды. Эта проблема тоже находится на контроле Минприроды.
"Параллельно поступили жалобы о запахе нефтепродуктов от воды из колонок от владельцев частных домов", — отметил Сидоров.
Ранее Лайф рассказывал, что жуткие "кладбища" птиц напугали жителей дачных посёлков под Курском.
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