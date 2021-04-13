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В Белоруссии заявили о нарушении госграницы со стороны Польши

В Минобороны республики был вызван польский атташе, которому заявили о необходимости разобраться в инциденте.

13 апреля 2021, 13:17
<p>Фото © <a href="https://www.mil.by/ru/news/112056/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны Белоруссии</a></p>

Фото © Минобороны Белоруссии

Государственная граница Белоруссии была нарушена 12 апреля в 20:45 неустановленным воздушным судном, прибывшим со стороны Польши. Об этом сообщает Минобороны республики.

Отмечается, что затем судно вернулось на территорию Польши.

"В связи с данным инцидентом 13 апреля 2021 г. в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Польша в Республике Беларусь", — говорится в сообщении Минобороны.

В Белоруссии обвинили спецслужбы Польши в попытке вербовки дипломата и военного

В Белоруссии обвинили спецслужбы Польши в попытке вербовки дипломата и военного

Атташе проинформировали о необходимости разобраться в происшествии и проинформировать Минск.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в попытках разрушить экономику республики.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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