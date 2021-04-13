В Белоруссии заявили о нарушении госграницы со стороны Польши
В Минобороны республики был вызван польский атташе, которому заявили о необходимости разобраться в инциденте.
Фото © Минобороны Белоруссии
Государственная граница Белоруссии была нарушена 12 апреля в 20:45 неустановленным воздушным судном, прибывшим со стороны Польши. Об этом сообщает Минобороны республики.
Отмечается, что затем судно вернулось на территорию Польши.
"В связи с данным инцидентом 13 апреля 2021 г. в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Польша в Республике Беларусь", — говорится в сообщении Минобороны.
Атташе проинформировали о необходимости разобраться в происшествии и проинформировать Минск.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в попытках разрушить экономику республики.
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