В Белоруссии заявили о нарушении госграницы со стороны Польши

Государственная граница Белоруссии была нарушена 12 апреля в 20:45 неустановленным воздушным судном, прибывшим со стороны Польши. Об этом сообщает Минобороны республики.

Отмечается, что затем судно вернулось на территорию Польши.

"В связи с данным инцидентом 13 апреля 2021 г. в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Польша в Республике Беларусь", — говорится в сообщении Минобороны.

Атташе проинформировали о необходимости разобраться в происшествии и проинформировать Минск.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в попытках разрушить экономику республики.

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