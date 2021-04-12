Звонок из Вашингтона: озвучена ещё одна возможная причина отказа Украины от наступления в Донбассе
Главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин отметил, что лидеры народных республик проводили чёткие ответы на украинские провокации.
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Власти Украины решили отказаться от наступления в Донбассе, потому что получили звонок из Вашингтона. Такое мнение в беседе с РИА ФАН высказал кандидат исторических наук, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин.
"Зеленский и компания оперативно вспомнили про мантру о "своих людях". Цирк, двуличие, абсурд. Или просто американцы отметили готовность России защищать своих граждан? О передвижении наших войск к границе не написал лишь ленивый", — отметил эксперт.
Бредихин добавил, что лидеры ДНР и ЛНР проводили чёткие ответы на украинские провокации, а Киев оказался не готов к партизанской войне.
"Что и выгодно лично Зеленскому, желающему спокойно досидеть свой президентский срок и побороться за переизбрание. Его всё устраивает и так. Зачем же рисковать?" — заключил историк.
В то же время политический обозреватель Владимир Корнилов считает, что Киев немного испугался и именно поэтому решил отказаться от наступления в Донбассе.
"Если Мендель уверяет, что Украина просто не может "наступать на свою территорию", то о чём тогда говорил на днях главком ВСУ генерал Руслан Хомчак? Он ведь прямо сказал, что его армия отрабатывает "наступательные действия в городских условиях". Это он собирался на Россию наступать? Или на Польшу? Неплохо бы, чтобы Мендель пояснила", — сказал Корнилов.
Напомним, что очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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