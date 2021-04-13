Блогерша обвинила в краже драгоценностей друзей, которым оставила ключи от квартиры на время отпуска
Однако затем Виктория Шащук заявила, что ни к кому претензий не имеет и хочет во всём разобраться сама.
Модель и блогер Виктория Шащук. Фото © Instagram / vikashaschuk
Возвращение в Москву после недельного путешествия в Сочи принесло массу разочарования для модели и блогерши Виктории Шащук. Оказавшись дома, девушка обнаружила, что из её квартиры пропали деньги и драгоценности, сообщил Лайфу источник.
Блогерша обнаружила кражу, когда решила пополнить карту наличными. Ущерб составил весьма значительную сумму — 600 тысяч рублей и две тысячи долларов (около 150 тысяч рублей). Кроме того, Виктория не нашла в квартире браслета из розового золота фирмы "Картье" стоимостью 250 000 рублей и такого же кольца в виде гвоздя за 90 тыс.
Перед отъездом девушка оставила присматривать за квартирой свою 18-летнюю сестру и её подружку. Изначально блогерша заподозрила, что именно парень подруги по её просьбе провернул всё дело. Однако потом модель сменила версию и припомнила, что доступ к её квартире имеет бывший парень. Чуть позднее, когда дело начало набирать обороты, Виктория и вовсе заявила, что ни к кому претензий уже не имеет и хочет во всём разобраться сама. Тем не менее по факту кражи заведено уголовное дело.
А ранее Лайф рассказывал, что у певицы Бейонсе украли одежду и аксессуары на миллион долларов. Причём в хранилище, где находились вещи Бейонсе, воры залезали неоднократно.
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