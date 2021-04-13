Израиль разрешает въезд вакцинированным иностранным туристам с мая

Израиль с 23 мая разрешает группам иностранных туристов, которые вакцинировались от ковида, въезд в страну. Об этом говорится в совместном заявлении Минтуризма и Минздрава государства.

Отмечается, что въезд туристов в группах разрешается, так как их легче отслеживать. При этом если динамика заболеваемости останется на прежнем уровне, то в скором времени будет разрешён въезд и для отдельных путешественников.

Все въезжающие в Израиль перед посадкой должны пройти ПЦР-тест и серологическое исследование, а также подтвердить факт наличия антител. Для упрощения регистрации турпотоков Иерусалим активно ведёт переговоры с другими государствами о взаимном признании сертификатов вакцинации.

В ближайшее время Правительство Израиля выпустит отдельный документ, в котором будут отмечены все детали принятого решения. Подчёркивается, что необходимо действовать крайне осторожно, соблюдая баланс между безопасностью граждан страны и восстановлением её экономики.

Напомним, что одной из стран, с которой Израиль ведёт переговоры о взаимном признании сертификатов вакцинации, является Россия. Не исключено, что туристы начнут посещать страну уже в июле.

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