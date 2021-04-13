Травматолог рассказал, когда хруст суставов говорит об опасности

Весной, после зимнего периода сниженного режима активности, многие начинают замечать щелчки и хруст в суставах. С чем это связано и в каких случаях стоит волноваться, в беседе с радио Sputnik рассказал заслуженный врач России травматолог и мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

Хруст связан со свойствами синовиальной жидкости: чем она гуще, тем хруст громче. А вот густота связана с низкой и недостаточной физической активностью.

"Когда человек активно двигается, улучшается кровообращение, синовиальная жидкость активно выделяется в полости сустава для адекватной его смазки. Чем интенсивнее движения и чем их больше, тем больше синовиальной жидкости, тем более она разжижается — и суставы не хрустят", — сказал Андрей Кабычкин.

В этом случае продолжать занятия можно, но лучше предварительно посоветоваться с врачом. Однако чрезмерно увлекаться тренажёркой тоже не стоит, отметил доктор, можно заработать проблемы с опорно-двигательным аппаратом. А вот если хруст сопровождается болью, откладывать визит к врачу не стоит. Мелкая на первый взгляд проблема может перерасти в большую.

"Есть особые хрусты. Например, в височно-нижнечелюстном суставе при различных деформациях этого сустава, связанных с нарушением прикуса, с какими-то стоматологическими операциями. Хруст в нём — это сигнал, что что-то не в порядке. Желательно посетить ортодонта, травматолога-ортопеда, чтобы правильно поставить диагноз и своевременно назначить лечение патологии сустава", — сказал Андрей Кабычкин.

А вот если вы любите специально похрустеть пальцами, то в этом случае вряд ли можно говорить о каких-либо патологиях.

А ранее Лайф рассказывал о том, что бывают и такие патологии, как отсутствие некоторых суставов вовсе. Парень показал рентгеновские снимки, свидетельствующие о том, что пальцы у него не сгибаются по этой причине, и рассказал, каково живётся с такими необычными руками.

Авторы

Арина Родионова