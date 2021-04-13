Беременность ни при чём: таблоид узнал, почему на самом деле Меган Маркл пропустит похороны принца Филиппа
Оказалось, что предыдущее объяснение: мол, беременная экс-герцогиня избегает перелётов по медицинским показаниям — было сформулировано для отвода глаз.
Фото © ТАСМ / РА / Daniel Leal-Olivas
Супруга принца Гарри актриса Меган Маркл не прилетит на похороны принца Филиппа потому, что "не хочет быть в центре внимания". Такую версию выдвинул во вторник New York Post. Журналисты выяснили, что предыдущее объяснение: мол, беременная экс-герцогиня избегает перелётов по медицинским показаниям — было сформулировано для отвода глаз.
По данным источника издания, Меган прекрасно осознаёт, что скандал, вызванный её интервью Опре Уинфри, до сих пор не утихает. И она искренне не хочет, чтобы всё внимание публики в траурный период времени было обращено на их с принцем Гарри пару.
Есть и ещё одна причина, по которой Меган не полетела в Лондон, чтобы выразить дань памяти умершему герцогу Эдинбургскому.
"По мнению Меган, сейчас подходящее время для Гарри наладить отношения с братом и отцом — для этого ей необязательно быть рядом", — уверен источник, близкий к семье принца и актрисы.
Напомним, 9 апреля стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.
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