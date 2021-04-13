Рубль резко пошёл в рост после разговора Путина и Байдена

Российская валюта резко пошла в рост после разговора президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. Напомним, в ходе беседы американский лидер предложил российскому коллеге в ближайшее время провести встречу на территории одной из третьих стран. Также стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Кроме того, Байден подчеркнул приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины.