Рубль резко пошёл в рост после разговора Путина и Байдена
Ранее глава Белого дома предложил российскому коллеге встретиться на нейтральной территории.
Фото © ТАСС / Семён Лиходеев
Курс доллара по отношению к рублю упал на 1,98%, достигнув 75,85 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Евро снижается на 1,76% и торгуется на уровне 90,54 рубля.
Российская валюта резко пошла в рост после разговора президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. Напомним, в ходе беседы американский лидер предложил российскому коллеге в ближайшее время провести встречу на территории одной из третьих стран. Также стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Кроме того, Байден подчеркнул приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины.
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