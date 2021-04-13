Петербургские власти рассказали о судьбе легендарного блошиного рынка на Удельной

"С одной стороны, стихийный рынок на Удельной существовал с давних пор, его все знают. С другой — в рамки нынешнего законодательства он не вписывается. На мой взгляд, необходимо организовать всё так, чтобы оставить возможность и продавцам, и покупателям взаимодействовать, но в цивилизованном виде. Это было бы интересно и красиво, и мы сохранили бы традицию. Подумаем, как сделать в рамках законодательства", — объяснил Гарнец.