Петербургские власти рассказали о судьбе легендарного блошиного рынка на Удельной
Нужно сохранить традицию, но важно сделать это в рамках законодательства, отметили в Северной столице.
Фото © Instagram / bloshiha812
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга рассматривает варианты, как узаконить торговлю на легендарном блошином рынке у станции Удельная. Об этом рассказал её глава Валерий Гарнец в беседе с газетой "Петербургский дневник".
"С одной стороны, стихийный рынок на Удельной существовал с давних пор, его все знают. С другой — в рамки нынешнего законодательства он не вписывается. На мой взгляд, необходимо организовать всё так, чтобы оставить возможность и продавцам, и покупателям взаимодействовать, но в цивилизованном виде. Это было бы интересно и красиво, и мы сохранили бы традицию. Подумаем, как сделать в рамках законодательства", — объяснил Гарнец.
Блошиный рынок около Удельной ранее попадал в топ-10 журнала Forbes, оказавшись в компании "коллег" из Токио, Берлина, Нью-Йорка и Лондона. Он находится на территориях Выборгского и Приморского районов Петербурга. Оперативники ранее посещали данную территорию, и части продавцов пришлось покинуть место торговли.
Ранее стало известно, что самую "пьяную" улицу Петербурга взяли под тотальный видеоконтроль. В том числе это позволит решить проблему с парковкой в районе.
Выбор редакции
"Спасибо, что не остались в стороне": МЧС Петербурга поблагодарило жителей, привозивших провизию к Невской мануфактуре
В России решили ужесточить контроль за продавцами на рынках
Легкомоторный самолёт Ан-2 разбился под Саратовом
Эрдоган ужесточил ковидные ограничения на всей территории Турции
Женская сборная России по футболу вышла на Евро-2022
Комментариев: 0