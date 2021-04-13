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Петербургские власти рассказали о судьбе легендарного блошиного рынка на Удельной

Нужно сохранить традицию, но важно сделать это в рамках законодательства, отметили в Северной столице.

13 апреля 2021, 16:16
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B1RJ9lLI3pe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bloshiha812</a></p>

Фото © Instagram / bloshiha812

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга рассматривает варианты, как узаконить торговлю на легендарном блошином рынке у станции Удельная. Об этом рассказал её глава Валерий Гарнец в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"С одной стороны, стихийный рынок на Удельной существовал с давних пор, его все знают. С другой — в рамки нынешнего законодательства он не вписывается. На мой взгляд, необходимо организовать всё так, чтобы оставить возможность и продавцам, и покупателям взаимодействовать, но в цивилизованном виде. Это было бы интересно и красиво, и мы сохранили бы традицию. Подумаем, как сделать в рамках законодательства", объяснил Гарнец.

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Блошиный рынок около Удельной ранее попадал в топ-10 журнала Forbes, оказавшись в компании "коллег" из Токио, Берлина, Нью-Йорка и Лондона. Он находится на территориях Выборгского и Приморского районов Петербурга. Оперативники ранее посещали данную территорию, и части продавцов пришлось покинуть место торговли.

Ранее стало известно, что самую "пьяную" улицу Петербурга взяли под тотальный видеоконтроль. В том числе это позволит решить проблему с парковкой в районе.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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