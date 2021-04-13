В Невской мануфактуре полностью выгорел приют для кошек: пушистых ищут волонтёры

Пожар, весь день бушевавший 12 апреля в здании Невской мануфактуры, стал трагедией не только для людей, но и для кошек. Оказалось, что на четвёртом этаже здания располагался приют для пушистых. Волонтёры, как могли, пытались спасти всех 23 содержавшихся там четвероногих от огня.

"Мы находились на четвёртом этаже. С большим трудом мы спускали клетки с кошками. Нам помогали люди, которые тоже здесь снимали офисы. Но, к сожалению, 12 кошек мы спасти не могли, и нам посоветовали открыть окна, чтобы они спасались сами. К сожалению, одна кошечка погибла. А 11 находятся где-то на территории мануфактуры, но сейчас туда никого не пускают", — рассказала Mash на Мойке волонтёр Ирина Иванова.