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В Невской мануфактуре полностью выгорел приют для кошек: пушистых ищут волонтёры

Некоторых животных удалось спасти, но многие из них разбежались и теперь находятся где-то на территории здания.

13 апреля 2021, 17:02

Фото © LIFE

В Невской мануфактуре полностью выгорел приют для кошек. Видео © Mash на Мойке

Пожар, весь день бушевавший 12 апреля в здании Невской мануфактуры, стал трагедией не только для людей, но и для кошек. Оказалось, что на четвёртом этаже здания располагался приют для пушистых. Волонтёры, как могли, пытались спасти всех 23 содержавшихся там четвероногих от огня.

"Мы находились на четвёртом этаже. С большим трудом мы спускали клетки с кошками. Нам помогали люди, которые тоже здесь снимали офисы. Но, к сожалению, 12 кошек мы спасти не могли, и нам посоветовали открыть окна, чтобы они спасались сами. К сожалению, одна кошечка погибла. А 11 находятся где-то на территории мануфактуры, но сейчас туда никого не пускают", — рассказала Mash на Мойке волонтёр Ирина Иванова.

Без гидрантов и пожарной сигнализации: как жила до пожара Невская мануфактура

Без гидрантов и пожарной сигнализации: как жила до пожара Невская мануфактура

Ранее Лайф публиковал видео пожара с коптера. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Позже огонь перекинулся на соседний хостел. По данным Лайфа, предварительной причиной пожара считается короткое замыкание. Это удалось установить при опросе свидетелей.

Всё, что осталось от сгоревшей Невской мануфактуры: Лайф публикует видео с коптера

Всё, что осталось от сгоревшей Невской мануфактуры: Лайф публикует видео с коптера

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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