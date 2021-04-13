В Невской мануфактуре полностью выгорел приют для кошек: пушистых ищут волонтёры
Некоторых животных удалось спасти, но многие из них разбежались и теперь находятся где-то на территории здания.
Фото © LIFE
В Невской мануфактуре полностью выгорел приют для кошек. Видео © Mash на Мойке
Пожар, весь день бушевавший 12 апреля в здании Невской мануфактуры, стал трагедией не только для людей, но и для кошек. Оказалось, что на четвёртом этаже здания располагался приют для пушистых. Волонтёры, как могли, пытались спасти всех 23 содержавшихся там четвероногих от огня.
"Мы находились на четвёртом этаже. С большим трудом мы спускали клетки с кошками. Нам помогали люди, которые тоже здесь снимали офисы. Но, к сожалению, 12 кошек мы спасти не могли, и нам посоветовали открыть окна, чтобы они спасались сами. К сожалению, одна кошечка погибла. А 11 находятся где-то на территории мануфактуры, но сейчас туда никого не пускают", — рассказала Mash на Мойке волонтёр Ирина Иванова.
Ранее Лайф публиковал видео пожара с коптера. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Позже огонь перекинулся на соседний хостел. По данным Лайфа, предварительной причиной пожара считается короткое замыкание. Это удалось установить при опросе свидетелей.
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