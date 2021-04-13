Разведка США оценила вероятность военного столкновения с Россией
Кроме того, в Вашингтоне обвинили Москву в попытках ослабить западные альянсы.
Фото © Pixabay
Американская разведка считает, что Россия будет искать возможности для "прагматического сотрудничества" с Вашингтоном на своих условиях. При этом Москва не заинтересована в открытом вооружённом столкновении с Америкой. Об этом говорится в ежегодном докладе разведывательного сообщества США, посвящённом оценке глобальных угроз.
Также разведка Соединённых Штатов полагает, что Россия предпримет попытки подорвать влияние Вашингтона и ослабить альянсы стран Запада.
"Москва продолжит использовать в этом году разнообразие тактик с целью подорвать влияние США, развивать новые международные нормы и партнёрства и разделять западные страны, ослаблять западные альянсы и демонстрировать способность России управлять ходом мировых событий", — сообщается в документе.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в Североморске заявил, что США и НАТО сосредоточивают основные силы у границ РФ в Причерноморье и на Балтике. Тем временем громкие новости приходят и с политической арены. Так, американский лидер Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу на нейтральной территории.
Выбор редакции
Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Крыму и на границе России и Украины
В Болгарии суд оставил под арестом пятерых подозреваемых в шпионаже в пользу России
СМИ: Иран выпустил ракету по израильскому судну у берегов ОАЭ
Биолог предупредил, что радиоактивные воды с "Фукусимы-1" могут дойти до России
"Яндекс" не согласился с обвинениями ФАС и заявил, что будет отстаивать свою позицию
Комментариев: 0