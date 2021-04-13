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Разведка США оценила вероятность военного столкновения с Россией

Кроме того, в Вашингтоне обвинили Москву в попытках ослабить западные альянсы.

13 апреля 2021, 17:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Американская разведка считает, что Россия будет искать возможности для "прагматического сотрудничества" с Вашингтоном на своих условиях. При этом Москва не заинтересована в открытом вооружённом столкновении с Америкой. Об этом говорится в ежегодном докладе разведывательного сообщества США, посвящённом оценке глобальных угроз.

Также разведка Соединённых Штатов полагает, что Россия предпримет попытки подорвать влияние Вашингтона и ослабить альянсы стран Запада.

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"Москва продолжит использовать в этом году разнообразие тактик с целью подорвать влияние США, развивать новые международные нормы и партнёрства и разделять западные страны, ослаблять западные альянсы и демонстрировать способность России управлять ходом мировых событий", — сообщается в документе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в Североморске заявил, что США и НАТО сосредоточивают основные силы у границ РФ в Причерноморье и на Балтике. Тем временем громкие новости приходят и с политической арены. Так, американский лидер Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу на нейтральной территории.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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