Разведка США оценила вероятность военного столкновения с Россией

Американская разведка считает, что Россия будет искать возможности для "прагматического сотрудничества" с Вашингтоном на своих условиях. При этом Москва не заинтересована в открытом вооружённом столкновении с Америкой. Об этом говорится в ежегодном докладе разведывательного сообщества США, посвящённом оценке глобальных угроз.