СМИ: Иран выпустил ракету по израильскому судну у берегов ОАЭ

Иран выпустил ракету по израильском судну в Аравийском море. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на свои источники.

Инцидент произошёл вблизи эмирата Эль-Фуджайра, который входит в состав ОАЭ. Корабль принадлежит израильской компании PCC.

Телеканал Al Arabiya уточняет, что судно двигалось из порта Ахмади в Кувейте. В результате атаки никто не погиб, сам корабль получил незначительные повреждения.

По данным государственного радио Израиля Kan, атака была совершена с иранского беспилотника или, по другим данным, судна.

Официальных комментариев от Тегерана и Иерусалима пока не поступало.

Напомним, 11 апреля произошёл сбой, связанный с распределением электроэнергии в сетях на иранском ядерном объекте в Нетензе. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является атакой и проявлением "ядерного терроризма". Глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф назвал причастным к аварии Израиль. В Тегеране пообещали отомстить.

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