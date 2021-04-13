В Подмосковье детям-самбистам вместо медалей вручили сушки на ниточке
В администрации города рассказали, что это были не соревнования, а просто тренировка.
Фото © VK / ПВК | Кашира
В подмосковной Кашире детей-самбистов наградили сушками вместо медалей. Об этом сообщили в группе "ПВК | Кашира" во "ВКонтакте".
"Хочу выразить огромное спасибо Администрации г. о. Кашира за "отличные" награды для детей, участвовавших в соревнованиях по самбо, прошедших 12.04.2021 в спорт-клубе микрорайона Ожерелье", — говорится в анонимном сообщении.
В Администрации Каширы Лайфу уточнили, что проведённое мероприятие не являлось соревнованием, а лишь тренировкой. "Медали" же дело рук тренера.
"Сообщаем, что данное мероприятие проходило в рамках тренировки и не являлось частью соревновательного процесса. Данное поощрение является личной инициативой тренера", — рассказали в администрации.
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