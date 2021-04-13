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Дубль Петрова помог "Ак Барсу" в третий раз победить "Авангард" и сравнять счёт в полуфинальной серии

Решающий матч противостояния, который и определит второго финалиста Кубка Гагарина, пройдёт в Казани.

13 апреля 2021, 18:59
<p>Фото © КХЛ</p>

Фото © КХЛ

Казанский "Ак Барс" в Балашихе в шестом матче полуфинального раунда Кубка Гагарина благодаря дублю своего нападающего Кирилла Петрова обыграл омский "Авангард" (2:0) и сравнял счёт в серии — 3-3.

Отметим, что Петрову сегодня исполнился 31 год, а два его гола, которые и перенесли серию из Подмосковья в Казань, форвард "Ак Барса" оформил в третьем периоде.

Отдельной похвалы за игру удостоился голкипер "барсов" Тимур Билялов, сумевший засушить второй матч в плей-офф, парировав при этом 19 бросков хозяев.

Победив в Балашихе, "Ак Барс" возвращает серию в Казань на решающий седьмой матч, который и определит будущего соперника ЦСКА по финалу.

КХЛ. Кубок Гагарина. Полуфинал

"Авангард" — "Ак Барс" — 0:2 (0:0; 0:0; 0:2), в серии — 3-3

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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