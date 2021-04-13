"Абсолютно вменяемые": Катя Лель вступилась за тиктокеров, которых обвинили в издевательствах над Славой Зайцевым

Несмотря на то что известный модельер Вячеслав Зайцев давно не появляется на публике из-за болезни, вокруг него разгорелся скандал. Около полугода назад кутюрье вдруг оказался звездой TikTok. А виной всему семья Гарафутдиновых: Галина и её дети —Тимур и Лючана — снимали на фоне тяжелобольного модельера ролики. При этом они называли себя близкими друзьями Зайцева.

Гарафутдиновы танцевали на фоне кутюрье и публиковали ролики в "Тиктоке", что приносило им большое количество просмотров. В итоге ужаснулись не только фанаты Зайцева, но и его сын Егор. Мужчина обвинил Гарафутдиновых не только в использовании образа отца в погоне за "лайками" в соцсетях, но и в мошенничестве. По версии Егора, данная семья хочет получить часть наследства великого модельера.

Когда обвинения в адрес Гарафутдиновых стали известны широкой общественности, далеко не все согласились с сыном Зайцева. В числе таких людей оказалась певица Катя Лель, которая заявила, что знакома с данной семьёй и, по её мнению, это "абсолютно вменяемые и добрые люди", которые уже 15 лет дружат с модельером.

"Бывают добрые отношения, бывают люди дружат и дарят добрые эмоции друг другу, проявляют внимание и позитив, это нормальное явление должно быть в нашем времени. Других людей это почему-то удивляет. Они обязательно видят в этом какой-то подвох и негативную сторону. Мы делали дуэтную историю с Тимуром. Я же со своей стороны могу сказать, что это абсолютно приятная семья и воспитанные, добрые люди", — рассказала Лайфу певица.

Напомним, Зайцев завершил свою карьеру модельера в 2018 году, представив свою последнюю коллекцию. Само мероприятие тогда было приурочено к его 80-летию. Немаловажную роль в таком решении кутюрье сыграла диагностированная у него и прогрессирующая болезнь Паркинсона.

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