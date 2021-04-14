Глава ЦРУ не исключил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс считает, что сосредоточение российских военных на границе с Украиной может обернуться ограниченным вторжением. С таким заявлением он выступил на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Штатов. Как отметил директор ЦРУ, он, будучи послом в России (с 2005 по 2008 год), усвоил, что нельзя недооценивать руководство РФ.

"Военное строительство России в Крыму, вдоль границы Донбасса вызывает серьёзную обеспокоенность. Думаю, что это может быть ряд методов, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США. Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного военного вторжения. К этому должны серьёзно относиться не только США, но и наши союзники", — поведал Бёрнс.

Кроме того, глава ЦРУ добавил, что вместе с директором Нацразведки Соединённых Штатов Эврил Хэйнс в последнее время участвовал во многих беседах с американскими союзниками, в ходе которых проходил обмен информацией. Он также отметил, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путин "очень ясно заявил" об обеспокоенности Америки в этом вопросе.

Авторы