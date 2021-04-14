Глава ЦРУ не исключил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины
По мнению властей США, к этому должны серьёзно относиться в том числе и союзники Вашингтона.
Уильям Бёрнс. Фото © ТАСС / Zuma
Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс считает, что сосредоточение российских военных на границе с Украиной может обернуться ограниченным вторжением. С таким заявлением он выступил на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Штатов. Как отметил директор ЦРУ, он, будучи послом в России (с 2005 по 2008 год), усвоил, что нельзя недооценивать руководство РФ.
"Военное строительство России в Крыму, вдоль границы Донбасса вызывает серьёзную обеспокоенность. Думаю, что это может быть ряд методов, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США. Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного военного вторжения. К этому должны серьёзно относиться не только США, но и наши союзники", — поведал Бёрнс.
Кроме того, глава ЦРУ добавил, что вместе с директором Нацразведки Соединённых Штатов Эврил Хэйнс в последнее время участвовал во многих беседах с американскими союзниками, в ходе которых проходил обмен информацией. Он также отметил, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путин "очень ясно заявил" об обеспокоенности Америки в этом вопросе.
Ранее президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Вашингтон будет действовать в защиту своих национальных интересов.
Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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