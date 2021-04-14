Лавров призвал ОБСЕ добиться от Украины урегулирования ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора обсудил с председателем ОБСЕ Анн Линде ситуацию в Донбассе и выразил обеспокоенность эскалацией конфликта. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

"Выражена надежда, что шведское действующее председательство ОБСЕ предпримет необходимые усилия, чтобы добиться от Киева строгого выполнения своих обязательств по урегулированию конфликта, включая решение гуманитарных проблем населения ДНР и ЛНР прежде всего путём признания экономической блокады этих территорий", — говорится в сообщении.

Лавров также подтвердил заинтересованность России в урегулировании конфликта исключительно мирным путём. Он отметил, что в сложившейся ситуации Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине должна активизировать шаги "по непредвзятому отслеживанию ситуации по обе стороны линии соприкосновения", прежде всего речь идёт о смертях мирных жителей и разрушениях гражданской инфраструктуры.

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