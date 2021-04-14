Лавров призвал ОБСЕ добиться от Украины урегулирования ситуации в Донбассе
Глава российского МИД также подтвердил заинтересованность России в разрешении конфликта исключительно мирным путём.
Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора обсудил с председателем ОБСЕ Анн Линде ситуацию в Донбассе и выразил обеспокоенность эскалацией конфликта. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.
"Выражена надежда, что шведское действующее председательство ОБСЕ предпримет необходимые усилия, чтобы добиться от Киева строгого выполнения своих обязательств по урегулированию конфликта, включая решение гуманитарных проблем населения ДНР и ЛНР прежде всего путём признания экономической блокады этих территорий", — говорится в сообщении.
Лавров также подтвердил заинтересованность России в урегулировании конфликта исключительно мирным путём. Он отметил, что в сложившейся ситуации Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине должна активизировать шаги "по непредвзятому отслеживанию ситуации по обе стороны линии соприкосновения", прежде всего речь идёт о смертях мирных жителей и разрушениях гражданской инфраструктуры.
Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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