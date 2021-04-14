Захарова обвинила НАТО в подстрекании Киева к продолжению конфликта в Донбассе

Североатлантический альянс (НАТО) постоянно подстрекает украинских политиков к поддержанию напряжённой ситуации в Донбассе и не выполняет прямых обязанностей по вопросам безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"НАТО — военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, — опять же всячески заигрывает с Киевом. При этом, находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там происходит", — сказала Захарова в эфире программы "Соловьёв Live".

Она уточнила, что альянс всячески "науськивает киевских политиков на "свершения", что происходит уже много лет. Однако от этого страдают мирные люди.

Евросоюз же, в свою очередь, забыв об обязательствах, просто наблюдает за тем, что происходит в Донбассе и "всячески воодушевляет киевский режим", добавила официальный представитель МИД. И до сих пор страны ЕС не выразили озабоченности и требований к официальному Киеву покаяться не только в передислокации войск, но и в убийстве мирного населения, заметила Захарова.

Евросоюз поступил ровно наоборот, ужесточив риторику в отношении России, возложив на Москву ответственность за провал всего, что происходит на Украине. Однако свою часть работы по выполнению минских договорённостей РФ сделала, добавила она.

Авторы