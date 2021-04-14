Захарова обвинила НАТО в подстрекании Киева к продолжению конфликта в Донбассе
По её мнению, ЕС также поддерживает Украину и просто наблюдает за происходящим, забыв о договорённостях.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Североатлантический альянс (НАТО) постоянно подстрекает украинских политиков к поддержанию напряжённой ситуации в Донбассе и не выполняет прямых обязанностей по вопросам безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"НАТО — военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, — опять же всячески заигрывает с Киевом. При этом, находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там происходит", — сказала Захарова в эфире программы "Соловьёв Live".
Она уточнила, что альянс всячески "науськивает киевских политиков на "свершения", что происходит уже много лет. Однако от этого страдают мирные люди.
Евросоюз же, в свою очередь, забыв об обязательствах, просто наблюдает за тем, что происходит в Донбассе и "всячески воодушевляет киевский режим", добавила официальный представитель МИД. И до сих пор страны ЕС не выразили озабоченности и требований к официальному Киеву покаяться не только в передислокации войск, но и в убийстве мирного населения, заметила Захарова.
Евросоюз поступил ровно наоборот, ужесточив риторику в отношении России, возложив на Москву ответственность за провал всего, что происходит на Украине. Однако свою часть работы по выполнению минских договорённостей РФ сделала, добавила она.
Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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