Отцам в России предложили давать пятидневный отпуск после рождения ребёнка
Сейчас мужчины имеют возможность взять небольшой отдых, однако неоплачиваемый.
Фото © Pixabay
После рождения ребёнка и на мать, и на малыша оказывается большая нагрузка в первые дни, им необходима помощь со стороны отца. По этому случаю депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять мужчинам пятидневный оплачиваемый отпуск, сообщает RT.
В соответствующем предложении Сухарев отметил, что, согласно трудовому законодательству, каждый отец может взять кратковременный отпуск до пяти дней после рождения ребёнка, однако он не оплачивается работодателем.
Подготовка семьи к появлению малыша несёт в себе колоссальные финансовые затраты, а матери и новорождённому необходима максимальная поддержка близких в первые дни, уточнил депутат.
В письме на имя главы Минтруда Антона Котякова Сухарев предложил предоставлять отцам возможность оплачиваемого отпуска до пяти календарных дней.
Ранее Лайф рассказывал, что в 2021 году на портале госуслуг появится шесть новых суперсервисов, в том числе "Рождение ребёнка".
Выбор редакции
Дочь сделала тату с любимой фразой папы, смысл которой стал ужасно неприличным из-за её расположения
Пострадают обе стороны: эксперт оценил ущерб от возможного закрытия авиасообщения с Турцией
"Подорожает всё": сколько будет стоить отдых в Сочи и Крыму после закрытия Турции
Пашинян назвал военный союз с Россией основой безопасности Армении
Обезглавленного амурского тигра нашли в Хабаровском крае
Комментариев: 0