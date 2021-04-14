Отцам в России предложили давать пятидневный отпуск после рождения ребёнка

После рождения ребёнка и на мать, и на малыша оказывается большая нагрузка в первые дни, им необходима помощь со стороны отца. По этому случаю депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять мужчинам пятидневный оплачиваемый отпуск, сообщает RT.

В соответствующем предложении Сухарев отметил, что, согласно трудовому законодательству, каждый отец может взять кратковременный отпуск до пяти дней после рождения ребёнка, однако он не оплачивается работодателем.

Подготовка семьи к появлению малыша несёт в себе колоссальные финансовые затраты, а матери и новорождённому необходима максимальная поддержка близких в первые дни, уточнил депутат.

В письме на имя главы Минтруда Антона Котякова Сухарев предложил предоставлять отцам возможность оплачиваемого отпуска до пяти календарных дней.

Ранее Лайф рассказывал, что в 2021 году на портале госуслуг появится шесть новых суперсервисов, в том числе "Рождение ребёнка".

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