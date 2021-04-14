Захарова ответила на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена

МИД РФ делает свою часть работы по организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это компетенция Администрации Президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем", — отметила она в эфире на канале "Соловьёв Live".

Говоря о встрече лидеров, дипломат напомнила о недавней, ставшей случайной, встрече в Нью-Дели министра иностранных дел России Сергея Лаврова и спецпосланника президента США по климату Джона Керри. По словам Захаровой, эти переговоры стали "способом обсуждения" возможности встречи Путина и Байдена.

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