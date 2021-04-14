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Захарова ответила на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена

Говоря о переговорах на высшем уровне, дипломат напомнила о недавней, ставшей случайной, встрече Сергея Лаврова и Джона Керри.

14 апреля 2021, 06:53
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

МИД РФ делает свою часть работы по организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это компетенция Администрации Президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем", — отметила она в эфире на канале "Соловьёв Live".

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Говоря о встрече лидеров, дипломат напомнила о недавней, ставшей случайной, встрече в Нью-Дели министра иностранных дел России Сергея Лаврова и спецпосланника президента США по климату Джона Керри. По словам Захаровой, эти переговоры стали "способом обсуждения" возможности встречи Путина и Байдена.

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Напомним, накануне президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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