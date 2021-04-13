Пушков указал на три заблуждения Байдена по поводу встречи с Путиным
Сенатор подчеркнул, что согласие на переговоры с российским лидером говорит о том, что Вашингтон не сможет обойтись без России и Китая.
Скриншот © YouTube/ Алексей Пушков
Член Совета Федерации Алексей Пушков посоветовал президенту США Джо Байдену расстаться с тремя заблуждениями перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.
Во-первых, сенатор призвал хозяина Овального кабинета не заблуждаться насчёт того, что он держит в своих руках международную повестку дня. Также, по мнению сенатора, американскому лидеру не следует считать, что он "одарил" Россию предложением провести встречу с Путиным в третьей стране. Этим он лишь подтвердил, что Вашингтону невозможно обойтись без Москвы и Пекина.
"Без такого диалога президент США сам в первую очередь будет выглядеть глупо. А если он рассчитывает вести его с позиции силы, как любят выражаться в Вашингтоне, то это третье заблуждение, с которым ему придётся расстаться", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Сенатор заключил, что лучше бы это произошло до встречи с Путиным, если она всё-таки состоится, иначе Байдену придётся расстаться со своими заблуждениями в процессе.
Напомним, Байден предложил Путину провести встречу на территории одной из третьих стран. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора двух лидеров, на котором стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
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