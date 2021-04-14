Посла России вызвали в МИД Швеции из-за кибератак на федерацию спорта

От посла России потребовали разъяснений по поводу приписываемых Москве кибератак на Шведскую спортивную конфедерацию в 2017–2018 годах. Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства скандинавской страны Анн Линде.

"Неприемлемые серьёзные нарушения конфиденциальности данных шведской конфедерации спорта, нарушающие существующие нормы. Российский посол был вызван в МИД, чтобы дать разъяснения, — написала министр в "Твиттере".

Линде прикрепила к посту ссылку на сообщение прокуратуры Швеции, в котором говорится о закрытии предварительного следствия о якобы осуществлённых РФ кибератаках на федерацию спорта страны. При этом Москва не раз опровергала приписываемые ей действия.