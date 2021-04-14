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Опубликовано 14 апреля 2021, 02:29

Посла России вызвали в МИД Швеции из-за кибератак на федерацию спорта

В министерстве обвинили Москву в серьёзных нарушениях конфиденциальности данных шведских спортсменов.

От посла России потребовали разъяснений по поводу приписываемых Москве кибератак на Шведскую спортивную конфедерацию в 2017–2018 годах. Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства скандинавской страны Анн Линде.

"Неприемлемые серьёзные нарушения конфиденциальности данных шведской конфедерации спорта, нарушающие существующие нормы. Российский посол был вызван в МИД, чтобы дать разъяснения, — написала министр в "Твиттере".

Линде прикрепила к посту ссылку на сообщение прокуратуры Швеции, в котором говорится о закрытии предварительного следствия о якобы осуществлённых РФ кибератаках на федерацию спорта страны. При этом Москва не раз опровергала приписываемые ей действия.

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Ранее российский МИД объявил персонами нон грата посла Королевства Швеция, временного поверенного в делах Польши и посланника Посольства Германии.

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Фото © Pixabay

Алёна Темирчиева
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