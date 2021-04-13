Под Архангельском полуторагодовалый малыш выпал с пятого этажа и выжил

В городе Сольвычегодске Архангельской области полуторагодовалый мальчик выпал с пятого этажа. Как сообщает УМВД России по региону, инцидент произошёл около 11:30 12 апреля.

В это время мать малыша находилась в квартире на кухне. Ребёнок залез на стоящую у окна кровать, а с неё сумел вылезти на подоконник. В результате мальчик выпал из окна. Он выжил и был доставлен в больницу с различными травмами. С семьёй работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и представители органов системы профилактики.

В МВД обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, особенно в помещениях, где открыты окна и балконные двери. Взрослых призвали исключить возможность малышам забираться на подоконники и напомнили, что москитные сетки не являются защитой, они выпадают под весом ребёнка, что приводит к трагедии.

Ранее уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что в 2020 году в России из окон выпало 1339 детей, 145 погибли.

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