Суд обязал Google разблокировать аккаунт "Царьграда" на YouTube

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Царьграда" к компании Google, поданный из-за блокировки аккаунта телеканала на YouTube. Об этом сообщил пресс-секретарь владельца канала Валерий Рукобратский.

По его словам, судебное решение обязывает восстановить доступ к аккаунту и каналу и исполнить договор на монетизацию.

"При неисполнении судебного решения, если Google не вернёт доступ к нашему каналу, взыскать с компании прогрессивную неустойку — 100 тыс. рублей в первые сутки", — сказал Рукобратский ТАСС.

Решение вступит в силу спустя два месяца, в этот период ответчик имеет право подать апелляцию. Далее прогрессивная неустойка будет возрастать: 100 тысяч в первые сутки, 200 — во вторые, 400 — третьи, 800 — четвёртые, и так далее.

Решение Арбитражного суда носит прецедентный характер не только для России, но и в глобальном плане, отметил Дмитрий Магоня, управляющий партнёр ART DE LEX, представлявший в процессе интересы владельца "Царьграда" Константина Малофеева. По словам юриста, это критически важно для правосудия тех компаний и лиц, которые попали под санкции.

Напомним, в июле 2020 года YouTube безвозвратно заблокировал официальный аккаунт телеканала "Царьград". Причиной было названо нарушение закона о санкциях и правил торговли.

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