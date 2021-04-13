Эксперт оценил вероятность полного исчезновения феназепама из российских аптек

Феназепам используется в разных схемах лечения, поэтому полное исчезновение этого средства из российских аптек невозможно. Психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин считает, что замена или прекращение выпуска именно этих таблеток бессмысленны.

"Можно купить безрецептурные препараты, например растительного происхождения, в любой аптеке. Но они помогут лишь в случае, если у человека нет никакого серьёзного расстройства. А при состоянии сильной тревоги уже нужны серьёзные препараты, нужно идти к врачу и не заниматься самолечением", — объяснил врач в беседе с телеканалом "360".

С ним согласна эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина. По её словам, феназепам используется в разных схемах лечения, поэтому полный уход этого средства с российского рынка невозможен. Тем более что оно эффективнее многих с точки зрения воздействия. Плюс ко всему его производят и отечественные компании, поэтому мы не зависим от поставок из-за рубежа.

"Этим лекарством злоупотребляли, и его ввели в список препаратов, отпускаемых по рецепту, по особому бланку. Изменились условия хранения и отпуска пациентам. Но в принципе это просто сильный транквилизатор", — уточнила Булыгина.

Ранее Лайф сообщал, что российские аптеки начали массово отказываться от торговли феназепамом. Это связано с решением Минздрава ужесточить контроль над отпуском препарата. Действующее вещество лекарства входит в Конвенцию ООН о психотропах. И требуется выполнение специальных условий, например лицензия. Такое разрешение есть только у 10% аптек.

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