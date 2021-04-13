Из-за задымления в офисе МГТС в Москве эвакуировали более 50 человек
Причиной ЧП стал перегрев системного оборудования.
Фото © Pixabay
Более 50 человек эвакуировали из административного здания на юго-западе Москвы из-за задымления. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник.
"Из административного здания на Профсоюзной улице, 112 эвакуировано более 50 человек из-за задымления", — заявил источник.
Отмечается, что причиной задымления стал перегрев системного оборудования МГТС, офис которой расположен на первом этаже здания. На месте работают специалисты, которые выясняют точные причины произошедшего. В результате инцидента пострадавших не обнаружено.
Ранее Лайф писал о причине смертельного пожара на Невской мануфактуре.
Выбор редакции
"Нас балкон спас". Жильцы рассказали, как выбирались из пожара в московской многоэтажке — видео
На Урале сотрудник МЧС погиб во время тушения пожара в частном доме
Под Архангельском полуторагодовалый малыш выпал с пятого этажа и выжил
Суд обязал Google разблокировать аккаунт "Царьграда" на YouTube
"Обновил лицо": Перемены в образе Порошенко привели журналистов в недоумение
Комментариев: 0