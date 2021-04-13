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Из-за задымления в офисе МГТС в Москве эвакуировали более 50 человек

Причиной ЧП стал перегрев системного оборудования.

13 апреля 2021, 21:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Более 50 человек эвакуировали из административного здания на юго-западе Москвы из-за задымления. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник.

"Из административного здания на Профсоюзной улице, 112 эвакуировано более 50 человек из-за задымления", заявил источник.

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Отмечается, что причиной задымления стал перегрев системного оборудования МГТС, офис которой расположен на первом этаже здания. На месте работают специалисты, которые выясняют точные причины произошедшего. В результате инцидента пострадавших не обнаружено.

Ранее Лайф писал о причине смертельного пожара на Невской мануфактуре.

Авторы
Юлия Коновалова

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