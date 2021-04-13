AliExpress составил портрет типичного российского покупателя

"AliExpress Россия" и исследовательская компания ResearchMe составили портрет типичного онлайн-покупателя. В опросе участвовали около трёх тысяч респондентов из Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Владивостока и Калининграда. Результаты оказались в распоряжении Лайфа.

Выяснилось, что женщины на 30% больше мужчин делают покупки в Интернете. Они отдают предпочтение одежде, а сильный пол — бытовой технике. Любительницы онлайн-шопинга замужем (42%), больше половины имеют детей от 8 до 18 лет. Наиболее активны дамы среднего возраста, в основном от 26 до 39 лет. После 40 более активными становятся мужчины.

Чаще всего покупатели приобретают что-то для себя, для семьи или в подарок — в два раза реже, очень редко — для работы. Самый популярный товар — это одежда, ей отдают предпочтение 55% респондентов. 42% закупаются бытовой техникой и электроникой.

Треть участников опроса покупают онлайн еду и бытовую химию. Большинство совершает приобретения в Интернете не чаще раза в месяц, чуть больше 30% — чаще. Больше всего для россиян в шопинге в Сети ценна свобода, поскольку можно в любое время найти подходящий товар и получить его не выходя из дома. Причём женщинам больше нравится возможность доставки, а мужчинам — неограниченный выбор.

По данным Mediascope за январь 2021 года, AliExpress остаётся самым посещаемым маркетплейсом в России. Ежемесячная аудитория площадки составляет 29,1 млн человек, ежедневная — 8,8 млн человек. Компания внимательно следит за трендами и анализирует поведение покупателей в регионах России.

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