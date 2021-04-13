В Германии предупредили, что Киев может принять усиление контингента США за сигнал к войне с Россией

Усиление американского контингента США в Германии может подтолкнуть радикальные силы в Киеве к военным действиям в Донбассе. Такая демонстрация солидарности Вашингтона и НАТО в отношении Украины является неправильным сигналом Запада, уверен член комитета бундестага по обороне Александер Ной.

По мнению депутата, усиление присутствия Вооружённых сил США, которых только в Германии базируется около 35 тысяч солдат, является безответственным шагом на фоне напряжённой ситуации в Восточной Европе. Он предупредил о крайней опасности эскалации в Донбассе. Ной полагает, что угроза войны в Европе давно не была столь велика.

"Не годится, что США, НАТО и также Берлин посылают Киеву обнадёживающие сигналы. Это правда, что горячие националисты и реваншисты в Киеве чувствуют себя воодушевлёнными, могут даже устроить инсценировку военного инцидента, чтобы получить военную поддержку США — с целью как минимум "вернуть назад" Донбасс, если уж не Крым", — отметил парламентарий в интервью РИА "Новости".

Ной добавил, что аналогичная ситуация разворачивается и в Черноморском регионе, где находится несколько кораблей ВМФ США. По его словам, эти войска можно было бы перебросить на Украину, в этом, вероятно, состоит расчёт Киева. Тогда прямая конфронтация между российскими и американскими военными практически неизбежна, и это было бы "настоящей катастрофой".

Депутат бундестага призвал правительство Германии дать понять, что Берлин не поддерживает политику дестабилизации и конфронтации на Украине против Москвы под эгидой Соединённых Штатов. По его словам, "ужасный сценарий российско-американского военного конфликта" должен побудить власти ФРГ отказаться от увеличения контингента США.

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