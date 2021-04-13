Зеленский, заручившись поддержкой Пентагона и Турции, рискует повторить похоронный блицкриг Саакашвили 2008 года
Украина решила сообразить на троих и, рассчитывая на помощь США и Турции, готова окончательно потерять Донбасс и часть Херсонской области. Взамен она гарантирует остановку "Северного потока – 2", строительство которого должно закончиться уже в начале мая, разрыв России с Евросоюзом и обещает туркам технологии "Мотор Сич".
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не собирается вести боевые действия и считает дипломатическое решение конфликта в Донбассе наиболее верным. Однако спустя полчаса в интервью одному из украинских телеканалов тот же министр обвинил Россию в том, что она пытается уничтожить украинскую государственность, пояснив, что ситуация с 2014 года радикально изменилась.
— В том, что происходит сейчас, есть совершенно новый элемент, которого не было даже в 2014 году, — в заявлениях российских чиновников начали звучать угрозы уничтожить Украину как государство, — сказал Кулеба.
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Хочется напомнить, что аналогичной тактики придерживался в 2008 году экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, используя тему необходимости мирных переговоров и подчёркивая обострение воинственных настроений в России, ровно за сутки до того, как дал команду на кровопролитие в Южной Осетии.
Сейчас Россия достаточно оперативно реагирует на военную активность Украины. Глава Минобороны Сергей Шойгу сегодня напомнил, что блок НАТО сконцентрировал у российских границ 40 тысяч человек личного состава и 15 тысяч единиц вооружений, в ответ на эту угрозу Россия проведёт военные учения.
— В течение трёх недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач, — заявил Шойгу в ходе совещания в Североморске.
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Кроме того, канал CNN выдал новость, согласно которой Россия перебрасывает военную технику к границе с Украиной, проиллюстрировав её фотографией украинских танков. Однако после критики со стороны представителя российского МИД Марии Захаровой удалил эти изображения. При этом президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз продемонстрировал, что не считает полуостров Крым российским, подчеркнув, что выступает за украинскую инициативу по проведению "Крымской платформы", международного "саммита", с помощью которого Киев предполагает вернуть себе полуостров.
— Пентагон уже комментировал ситуацию, объявив, что в случае обострения военного конфликта в Донбассе Украине будет оказана помощь. Её характер не разглашается. Вероятно, что если конфликт не выйдет за рамки народных республик, то, скорее всего, поддержка останется на том же уровне, что и теперь. Но если военные действия перейдут на границы России, то, возможно, усилится. Можно точно сказать, что прямое столкновение с Россией для НАТО недопустимо, так как это чревато перерастанием в мировую ядерную войну, а они на это не пойдут. Поэтому мы и наблюдаем такие обтекаемые формулировки. Выгода Украины в ходе столкновения в Донбассе ясна: власти Незалежной хотят форсированно вступить в НАТО, как верные вассалы надеются на заморозку "Северного потока – 2", что обеспечит формальные гарантии транзита газа через их территорию, — отметил военный эксперт Борис Рожин.
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До определённого времени предполагаемую войну правительство Зеленского серьёзно не воспринимало, полагает лидер общественной организации "Славянская гвардия" Владимир Рогов. Человеческие жертвы и потеря территорий во время "войнушки" не сильно беспокоили Владимира Зеленского, пока речь не зашла о нём самом.
— Он человек с очень нестабильной психикой, в том числе из-за употребления различных стимулирующих веществ, к которым он пристрастился, когда работал шоуменом. Впрочем, он и теперь работает в формате представления, но теперь уже политического. Его до последнего времени многое устраивало, в том числе и возможный выход России со стороны Крыма к южному краю Херсонской области до полноводного Днепра, что послужило бы поводом для дальнейших санкций против России и позволило бы не прекращать транзит газа через Украину. Так как монтаж труб, судя по строительной скорости, должен окончиться примерно к началу мая этого года. Зеленский был готов воевать, пока кто-то в его кругу не сообщил о неких угрозах лично для его жизни, которые могут образоваться в результате нового конфликта. После чего он всерьёз забеспокоился о себе и своей семье, что вызвало определённые метания в сторону Турции, — заключил Рогов.
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Украине от Турции нужен прежде всего опыт войны, который она приобрела в Сирии, Ливии и, конечно, в Нагорном Карабахе, считает политолог Марат Баширов. Её интересуют беспилотники, которые зарекомендовали себя в последних военных конфликтах крайне эффективно.
— Турция производит военные беспилотники, к которым у Украины большой интерес. При этом параллельно Украина пытается продать туркам актив "Мотор Сич", который по требованию американцев они отняли у Китая, оформив это действие как "приватизацию". Вопрос тут стоит в том, что США могут выдвинуть точно такое же требование и в отношении турок. В свою очередь Турция заинтересована не только в получении технологий, сконцентрированных на этом предприятии, но и в выходе на определённые рынки, а также получении номинального опыта в подобном производстве. Тут скидок делать не стоит, основные типы моторов были разработаны ещё 50 лет назад, и украинское производство хоть и не сильно модернизировано, но вполне сносно, — сказал Баширов.
Сегодня у Зеленского остаётся всё меньше времени, чтобы медлить, на него усиливается давление, и кроме очевидного "пряника" в виде поддержки и выхода на прямой договор с Россией к нему применяют и "кнут".
— Bellingcat в своём расследовании по поводу казуса "33 богатырей", которые были задержаны в Белоруссии, достаточно серьёзно намекнули, что Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак — агенты Кремля. Публикация появилась 15 марта, издание пообещало выдать окончательные результаты в конце апреля, так что момент истины приближается. Тут стоит отметить занятный парадокс, меньше всех хотят воевать ВСУ, которые пытаются донести до Зеленского и всей властной вертикали, что такая война плохо кончится, — подчеркнул Владимир Рогов.
В заключение он добавил, что для США потеря всей или части Украины стоит меньше, чем блокирование вынужденного и естественного экономического союза России и Германии. Поэтому в случае, если у американцев получится обменять сдачу Украины на разрушение экономических связей России и Евросоюза, то они пойдут на это не раздумывая.
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