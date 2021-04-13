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Волшебство продолжится: автор "Гарри Поттера" анонсировала новую детскую книгу

Знаменитая писательница подарит миру ещё одного героя, мир которого полон приключений и дружбы.

13 апреля 2021, 20:43
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/JKRowling?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">J.K. Rowling</a></p>

Фото © Facebook / J.K. Rowling

В октябре издательство "Азбука-Аттикус" выпустит новую книгу английской писательницы Джоан Роулинг под названием The Christmas Pig ("Рождественский поросёнок"). На своём сайте создательница "Гарри Поттера" сообщает, что произведение никак не будет связано с предыдущими работами.

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Названа самая популярная детская книга за последние десять лет

"Рождественский поросёнок" — это трогательная история о любви ребёнка к своей игрушке. В сочельник она исчезает бесследно, и у Джека, так зовут героя романа, появляется план. Он готов пойти на многое, чтобы найти своего пропавшего друга.

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Джоан Роулинг обвинили в исламофобии из-за героя романа в парандже

Новая история, как отмечает писательница, рекомендуется детям старше восьми лет. Кроме английского она будет издана на 19 языках. В России роман с волшебными приключениями Джека и его друга Поросёнка выйдет 12 октября 2021 года. Ребят ждёт подарочное оформление, цветная обложка и иллюстрации Джима Филда. Художник известен юному читателю по книгам "Белки в переделке", "Кролик и Мишка", "Коала, который смог" и другим.

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Между тем ранее Лайф писал о том, что готовится экранизация ещё одной кинокартины по книгам Джоан Роулинг. На это фанатам вселенной "Гарри Поттера" намекнул глава WarnerMedia Джейсон Килар. СМИ предполагают, что это будет экранизация пьесы о приключениях сына волшебника, Альбуса Северуса Поттера.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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