Волшебство продолжится: автор "Гарри Поттера" анонсировала новую детскую книгу

В октябре издательство "Азбука-Аттикус" выпустит новую книгу английской писательницы Джоан Роулинг под названием The Christmas Pig ("Рождественский поросёнок"). На своём сайте создательница "Гарри Поттера" сообщает, что произведение никак не будет связано с предыдущими работами.

"Рождественский поросёнок" — это трогательная история о любви ребёнка к своей игрушке. В сочельник она исчезает бесследно, и у Джека, так зовут героя романа, появляется план. Он готов пойти на многое, чтобы найти своего пропавшего друга.

Новая история, как отмечает писательница, рекомендуется детям старше восьми лет. Кроме английского она будет издана на 19 языках. В России роман с волшебными приключениями Джека и его друга Поросёнка выйдет 12 октября 2021 года. Ребят ждёт подарочное оформление, цветная обложка и иллюстрации Джима Филда. Художник известен юному читателю по книгам "Белки в переделке", "Кролик и Мишка", "Коала, который смог" и другим.

Между тем ранее Лайф писал о том, что готовится экранизация ещё одной кинокартины по книгам Джоан Роулинг. На это фанатам вселенной "Гарри Поттера" намекнул глава WarnerMedia Джейсон Килар. СМИ предполагают, что это будет экранизация пьесы о приключениях сына волшебника, Альбуса Северуса Поттера.

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