Свинцовый гроб и созданный им катафалк: стали известны подробности похорон принца Филиппа
Металлическая обшивка — это дань традиции. Она призвана уменьшить влажность и замедлить процессы разложения тела.
Фото © Flickr / University of Salford Press Office
Принца Филиппа похоронят в гробу из английского дуба со свинцовой обшивкой, который был изготовлен специально для него ещё 30 лет назад. Подробности погребения герцога Эдинбургского узнало издание Daily Mail.
Металлическая обшивка из свинца — обязательное условие для погребения членов королевской семьи. В таком, в частности, похоронили принцессу Диану. Из-за свинца её гроб весил более 250 килограммов. Для Елизаветы и её супруга специальные гробы были изготовлены ещё до 1991 года. Ритуальные атрибуты хранит бюро Leverton & Sons.
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Заблаговременно во дворце позаботились и о катафалке. В последний путь принца Эдинбургского повезёт Land Rover Defender 130 Gun Bus с открытым верхом. К его модификации приложил руку сам принц Филипп. Некогда были созданы два таких внедорожника. Они имеют уникальную заднюю часть кузова, собранного вручную. Оба стоят во дворце с 2016 года. К похоронной процессии машины начали готовить спустя несколько часов после госпитализации Филиппа в феврале.
Напомним, он не дожил до своего 100-летнего юбилея двух месяцев. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин. Похороны пройдут 17 апреля. Прощание с принцем Филиппом будет транслироваться по телевидению.
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