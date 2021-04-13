Свинцовый гроб и созданный им катафалк: стали известны подробности похорон принца Филиппа

Принца Филиппа похоронят в гробу из английского дуба со свинцовой обшивкой, который был изготовлен специально для него ещё 30 лет назад. Подробности погребения герцога Эдинбургского узнало издание Daily Mail.

Металлическая обшивка из свинца — обязательное условие для погребения членов королевской семьи. В таком, в частности, похоронили принцессу Диану. Из-за свинца её гроб весил более 250 килограммов. Для Елизаветы и её супруга специальные гробы были изготовлены ещё до 1991 года. Ритуальные атрибуты хранит бюро Leverton & Sons.

Заблаговременно во дворце позаботились и о катафалке. В последний путь принца Эдинбургского повезёт Land Rover Defender 130 Gun Bus с открытым верхом. К его модификации приложил руку сам принц Филипп. Некогда были созданы два таких внедорожника. Они имеют уникальную заднюю часть кузова, собранного вручную. Оба стоят во дворце с 2016 года. К похоронной процессии машины начали готовить спустя несколько часов после госпитализации Филиппа в феврале.

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