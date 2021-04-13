"Страшно было": Пассажирка рассказала, как "бешеный" автобус протаранил 12 машин и едва не упал в реку в Рязани

Пассажирка рассказала, как автобус протаранил 12 машин в Рязани. Видео © LIFE

12 апреля в Рязани произошло массовое ДТП. Автобус с пассажирами протаранил 12 автомобилей и едва не упал в реку Трубеж. По словам администрации города, водителю маршрута № 98 стало плохо за рулём, но один из пассажиров взял ситуацию под контроль и смог выровнять траекторию движения транспортного средства и сбавить скорость, чтобы избежать трагедии.

Однако главная свидетельница аварии Светлана, сидевшая в том самом автобусе прямо возле водителя, опровергла Лайфу рассказ местных СМИ и чиновников. По её словам, никто у шофёра руль не перехватывал, а неуправляемый транспорт в итоге остановился сам, протаранив несколько авто.

Женщина увидела, что автобус летит в отбойник, после этого он зацепил "фольксваген", снёс стоявшие на его пути транспортные средства и в итоге затормозил, подмяв под себя легковушку, прямо возле начала ремонтируемого участка на мосту. Водитель всё это время сидел будто в ступоре и не реагировал на происходящее. После остановки он не сразу пришёл в себя, но в итоге открыл двери, чтобы пассажиры вышли.

"Страшно было, уцепилась за поручень двумя руками, летели мы со скоростью, все машины подвинули, все разбили. Посыпалось стекло, люди начали выходить, по капоту машины принимали рабочие, которые ремонтируют мост", — рассказала очевидица.

Светлана добавила, что внутри автобуса никто не пострадал, люди отделались синяками.

Напомним, ранее был опубликован момент аварии. По предварительной информации, всё началось с того, что водитель маршрутки столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, после чего по инерции столкнулись остальные десять машин.

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