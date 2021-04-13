Британский таблоид разместил кадры "Звезды" с учений спецназа под Новосибирском, выдавая их за манёвры около Украины
Это уже второй подобный фейк за сутки со стороны западных СМИ. Ранее телеканал CNN пытался выдать украинские танки на украинском вокзале за российские, чтобы доказать, что РФ якобы готовится к войне.
Фото © Телеканал "Звезда"
Британский таблоид разместил кадры "Звезды" с учений спецназа под Новосибирском, выдавая их за манёвры около Украины. Видео © Телеканал "Звезда"
Телеканал "Звезда" сообщил, что британское издание Daily Mirror, опубликовало статью, в которой выдало кадры учений спецназа ЦВО под Новосибирском в качестве доказательства присутствия российских войск на границе с Украиной.
В статье под названием "Российское телевидение утверждает, что британская МИ-6 сотрудничает с Украиной, чтобы спровоцировать масштабную войну в Европе" опубликовано фото, описание под которым гласит: "Россия увеличивает численность своих войск у границы с Восточной Украиной". Руководство телеканала потребовало от британских коллег удалить фотографии.
"В данной статье использован кадр с нашего видео. Но это дезинформация. Ваш журналист использовал кадры совершенно другого военного мероприятия — учений спецназа в Сибири. Доводим до вашего сведения, что это происходило в 4300 километрах от российско-украинской границы. Мы вынуждены просить вас опубликовать опровержение", — подчёркивается в тексте обращения.
В результате кадры были удалены через некоторое время. Однако никаких официальных опровержений от британского СМИ не последовало.
Напомним, что это не единственный подобный случай за этот день. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила в подлоге телеканал CNN. Американские журналисты пытались выдать украинские танки на украинском вокзале за российские, чтобы доказать, что РФ якобы готовится к войне. В результате CNN удалил фейк, но официального опровержения также не опубликовал.
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