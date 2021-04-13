"Земля в иллюминаторе": В сообществе конкурса для школьников "Большая перемена" стартовала новая тематическая неделя

12 апреля в сообществе всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" в социальной сети "ВКонтакте" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — стартовала новая тематическая неделя "Земля в иллюминаторе". Она организована при поддержке Минпросвещения РФ, сообщается на сайте ведомства.

Партнёром проекта, который завершится 17 апреля, является госкорпорация "Роскосмос". Среди организаторов также ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников. В рамках недели пройдут тематические лекции и конкурсы, посвящённые 60-летию первого полёта человека в космос.

Ребята ознакомятся с историей полёта Юрия Гагарина, посмотрят короткометражный фильм "Эра", пообщаются с лётчиком-космонавтом Михаилом Корниенко и узнают об особенностях работы космонавтов на МКС. Также дети проведут акцию #ДобраяСуббота, в рамках которой они расскажут о профессии космонавта школьникам младших классов и организуют для них занятия.

Напомним, что проект "Большая перемена" относится к президентской платформе "Россия — страна возможностей". Именно победители конкурса, организованного в рамках упомянутого проекта, предложили провести забег "Выше только звёзды", посвящённый юбилею первого полёта человека в космос.

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