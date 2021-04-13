Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Земля в иллюминаторе": В сообществе конкурса для школьников "Большая перемена" стартовала новая тематическая неделя

В её рамках ребята узнают много нового о полёте Юрия Гагарина, а также пообщаются с лётчиком-космонавтом Михаилом Корниенко.

13 апреля 2021, 19:28
<p>Фото © <a href="https://edu.gov.ru/press/3597/zemlya-v-illyuminatore-novaya-tematicheskaya-nedelya-na-bolshoy-peremene/bolshayaperemena.online%22%20/bolshayaperemena.online" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство просвещения России</a></p>

Фото © Министерство просвещения России

12 апреля в сообществе всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" в социальной сети "ВКонтакте" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — стартовала новая тематическая неделя "Земля в иллюминаторе". Она организована при поддержке Минпросвещения РФ, сообщается на сайте ведомства.

Партнёром проекта, который завершится 17 апреля, является госкорпорация "Роскосмос". Среди организаторов также ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников. В рамках недели пройдут тематические лекции и конкурсы, посвящённые 60-летию первого полёта человека в космос.

Ребята ознакомятся с историей полёта Юрия Гагарина, посмотрят короткометражный фильм "Эра", пообщаются с лётчиком-космонавтом Михаилом Корниенко и узнают об особенностях работы космонавтов на МКС. Также дети проведут акцию #ДобраяСуббота, в рамках которой они расскажут о профессии космонавта школьникам младших классов и организуют для них занятия.

Путин: 5 млн человек приняли участие в мероприятиях АНО "Россия — страна возможностей"

Путин: 5 млн человек приняли участие в мероприятиях АНО "Россия — страна возможностей"

Напомним, что проект "Большая перемена" относится к президентской платформе "Россия — страна возможностей". Именно победители конкурса, организованного в рамках упомянутого проекта, предложили провести забег "Выше только звёзды", посвящённый юбилею первого полёта человека в космос.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Посольство РФ пристыдило "забывший" про Гагарина Госдеп словами Кеннеди

сегодня в 04:29

В Подмосковье детям-самбистам вместо медалей вручили сушки на ниточке

сегодня в 18:31

Петербургские власти рассказали о судьбе легендарного блошиного рынка на Удельной

сегодня в 16:16

Британский таблоид разместил кадры "Звезды" с учений спецназа под Новосибирском, выдавая их за манёвры около Украины

сегодня в 19:53

"Я ваш четвёртый братик": Гоша Куценко произнёс трогательную речь на прощании с Эмилем Верником

сегодня в 19:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1