Россия выразила обеспокоенность планами Японии сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

Япония не сочла нужным проконсультироваться с соседними государствами, в том числе с Россией, по поводу сброса радиационной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат назвала официальную информацию из Токио по данному вопросу недостаточной, поскольку она не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона, к которым может привести слив радиационной воды. В связи с этим Россия выразила серьёзную озабоченность планами Японии и надежду на то, что кабмин страны будет информировать заинтересованные государства о своих действиях.

"Ожидаем более детальных разъяснений по всем аспектам, связанным с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан. Исходим из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс", — отметила Захарова.

В МИД РФ рассчитывают, что Токио примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия сброса воды с АЭС "Фукусима-1" для Тихоокеанского региона.

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