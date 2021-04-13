Россия выразила обеспокоенность планами Японии сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан
Москва попросила у Токио более детальные разъяснения по данному вопросу.
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Япония не сочла нужным проконсультироваться с соседними государствами, в том числе с Россией, по поводу сброса радиационной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Дипломат назвала официальную информацию из Токио по данному вопросу недостаточной, поскольку она не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона, к которым может привести слив радиационной воды. В связи с этим Россия выразила серьёзную озабоченность планами Японии и надежду на то, что кабмин страны будет информировать заинтересованные государства о своих действиях.
"Ожидаем более детальных разъяснений по всем аспектам, связанным с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан. Исходим из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс", — отметила Захарова.
В МИД РФ рассчитывают, что Токио примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия сброса воды с АЭС "Фукусима-1" для Тихоокеанского региона.
Напомним, ранее Кабинет министров Японии принял решение через два года начать сбрасывать очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в Тихий океан. Обеспокоенность планами Токио уже выразили ряд стран, включая Китай и Южную Корею.
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