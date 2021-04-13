"Я ваш четвёртый братик": Гоша Куценко произнёс трогательную речь на прощании с Эмилем Верником

"Я был простым студентом, который не выговаривал половину букв алфавита. Но когда я пришёл к Эмилю Григорьевичу и стал к микрофону, то Верник очень удивился. Я видел в его глазах вопрос: "Кто тебя сюда пустил?!" Но он не расстрелял меня и сказал: "У тебя всё получится — ты когда-нибудь заговоришь". Так и случилось. Игорь и Вадик (Игорь и Вадим Верники) — первые взрослые друзья во МХАТе. И, наверное, я ваш четвёртый братик. У меня нет отца, и Эмиль Григорьевич относился ко мне очень по-отечески", — поделился Куценко.