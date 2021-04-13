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"Я ваш четвёртый братик": Гоша Куценко произнёс трогательную речь на прощании с Эмилем Верником

Артист рассказал, как знаменитый режиссёр поверил в него во время поступления в Школу-студию МХАТ.

13 апреля 2021, 19:38
<p>Фото © ТАСС /Карпухин Сергей</p>

Фото © ТАСС /Карпухин Сергей

В ходе церемонии прощания с народным артистом России и главным режиссёром литературно-драматического вещания Всесоюзного радио Эмилем Верником актёр театра и кино Гоша Куценко признался в том, что считает усопшего своим вторым отцом. Об этом сообщают "Дни.ру".

Переехав из Запорожья в Москву, Куценко недоучился в МИРЭА и пришёл в Школу-студию МХАТ, где и познакомился с Эмилем Верником.

"Я был простым студентом, который не выговаривал половину букв алфавита. Но когда я пришёл к Эмилю Григорьевичу и стал к микрофону, то Верник очень удивился. Я видел в его глазах вопрос: "Кто тебя сюда пустил?!" Но он не расстрелял меня и сказал: "У тебя всё получится — ты когда-нибудь заговоришь". Так и случилось. Игорь и Вадик (Игорь и Вадим Верники) — первые взрослые друзья во МХАТе. И, наверное, я ваш четвёртый братик. У меня нет отца, и Эмиль Григорьевич относился ко мне очень по-отечески", — поделился Куценко.

Актёр Евгений Тиличеев из "Иди и смотри" скончался на 75-м году жизни

Актёр Евгений Тиличеев из "Иди и смотри" скончался на 75-м году жизни

Признание актёра удивило людей, собравшихся на прощании.

Напомним, что Эмиль Верник скончался в возрасте 96 лет от остановки сердца. Его похоронили на Востряковском кладбище Москвы.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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