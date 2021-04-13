Парень утонул в пруду на северо-востоке Москвы, бросившись на помощь щенку — видео
Хотя трагедия произошла на глазах у толпы, ему никто не смог прийти на помощь, вокруг гуляли в основном пенсионеры и мамы с колясками.
В парке "Торфянка" на северо-востоке Москвы в пруду утонул молодой человек. По словам очевидцев, он бросился спасать щенка, провалившегося под лёд.
Юноша скинул одежду на берегу и бросился за собакой по льду. Когда он добрался до середины водоёма, лёд под его ногами треснул и он упал в воду. Очевидцы говорят, что парень на протяжении десяти минут то уходил под воду, то выныривал. Хотя трагедия произошла на глазах у толпы, ему никто не смог прийти на помощь — вокруг гуляли в основном пенсионеры и мамы с колясками.
Приехавшие спасатели тоже оказались бессильны. Они надели резиновые костюмы и втроём полезли вытаскивать тонущего, но не смогли ничего сделать. Один из сотрудников сказал, что вода ледяная и лёд мешает плыть. Юноша и щенок утонули на глазах у толпы. Сейчас на месте работает водолазный отряд, сообщили в столичном ГУ МЧС России.
Глубина пруда "Торфянка" в Лосиноостровском районе Москвы составляет около двух с половиной метров, даже в тёплое время года купание в нём запрещено.
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