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Опубликовано неизданное видео Джона Леннона и Йоко Оно из отеля на Багамах

Новые записи выкладывают в преддверии выхода коллекционного переиздания John Lennon / Plastic Ono Band — The Ultimate Collection.

13 апреля 2021, 20:09

На официальном канале Джона Леннона на "Ютубе" появилось ранее не издававшееся видео с исполнением композиции Give Peace A Chance, которая является пацифистским гимном для целого поколения и спустя фактически полвека остаётся одной из самых ярких и сильных протестных песен в истории.

На уникальных кадрах запечатлены знаменитый певец и его супруга Йоко Оно в отеле Sheraton на Багамских островах. 25 мая 1968 года они репетировали композицию за неделю до её мировой премьеры в Монреале в рамках акции "В постели за мир".

Новые записи выкладывают в преддверии выхода коллекционного переиздания John Lennon / Plastic Ono Band — The Ultimate Collection, которое приурочено к 50-летию сольного альбома Леннона и запланировано на 23 апреля. Переиздание будет состоять из восьми дисков с десятками ранее не издававшихся демозаписей, а также включит треки оригинального альбома.

Ринго Старр выпустил не изданную ранее песню Джона Леннона

Ринго Старр выпустил не изданную ранее песню Джона Леннона

Это уже второе ранее не издававшееся видео, которое появилось на канале Леннона в апреле 2021 года. До этого там были опубликованы кадры, снятые в доме музыканта и Йоко Оно в 1968 году.

Ранее Лайф сообщал, что рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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