Опубликовано неизданное видео Джона Леннона и Йоко Оно из отеля на Багамах

На официальном канале Джона Леннона на "Ютубе" появилось ранее не издававшееся видео с исполнением композиции Give Peace A Chance, которая является пацифистским гимном для целого поколения и спустя фактически полвека остаётся одной из самых ярких и сильных протестных песен в истории.

На уникальных кадрах запечатлены знаменитый певец и его супруга Йоко Оно в отеле Sheraton на Багамских островах. 25 мая 1968 года они репетировали композицию за неделю до её мировой премьеры в Монреале в рамках акции "В постели за мир".

Новые записи выкладывают в преддверии выхода коллекционного переиздания John Lennon / Plastic Ono Band — The Ultimate Collection, которое приурочено к 50-летию сольного альбома Леннона и запланировано на 23 апреля. Переиздание будет состоять из восьми дисков с десятками ранее не издававшихся демозаписей, а также включит треки оригинального альбома.

Это уже второе ранее не издававшееся видео, которое появилось на канале Леннона в апреле 2021 года. До этого там были опубликованы кадры, снятые в доме музыканта и Йоко Оно в 1968 году.

Ранее Лайф сообщал, что рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч.

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