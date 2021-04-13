Siri неожиданно рассекретила дату новой презентации Apple
Информацию голосовой помощник раскрыл в ответ на вопрос "Когда состоится следующее мероприятие Apple?".
Фото © ТАСС / Zuma
Презентация продукции компании Apple назначена на 20 апреля. Именно эту дату называет голосовой помощник Siri, если задать ему вопрос о следующем мероприятии компании.
Фирменный виртуальный ассистент уведомил пользователей смартфонов и планшетов Apple на территории США, что событие пройдёт 20 апреля в Купертино. Siri предоставила и ссылку на сайт Apple, но на странице информации о презентации не было.
Впрочем, после промаха Siri компания из Купертино была вынуждена подтвердить дату презентации. На сайте Apple опубликовали график, согласно которому мероприятие состоится 20 апреля в 20:00 мск. Там, однако, не уточнили, какие именно устройства будут представлены.
На весеннем мероприятии Apple могут быть продемонстрированы новые версии планшетов iPad mini и Pro. Последний должен получить дисплей mini-LED и неанонсированный процессор A14X. Помимо планшетов "яблочная" компания может показать новое поколение tws-гарнитуры AirPods и умную метку AirTags.
Ранее Лайф писал о том, что российский софт начнут предустанавливать на гаджеты Apple.
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