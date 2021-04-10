10 невероятных рисунков, на которые придётся посмотреть дважды, чтобы поверить в их подлинность
Работы итальянца Алессандро Пальи похожи на идеальные 3D-модели. Вот только есть одна загвоздка — нарисованы они не с помощью компьютерных программ, а карандашами на бумаге. Страшно представить, сколько времени уходит на то, чтобы сделать правильную светотень, но автор иногда замечает — слишком долго, чтобы оставаться спокойным. Посмотрите сами. В подборке ниже — 10 лучших работ художника.
"Всем алоха!" 🤙
"Жан-Мишель Баския. Это скромная дань уважения одному из моих любимых художников"
"Голый Микки!! Что ж, на самом деле нечто большее, чем просто голый... Думаю, он был вдохновлён золотым мамонтом Дэмьена Херста и работами Рона Инглиша"
"Я даже не могу вспомнить, когда начал это, но знаю одно точно: больше никаких баскетбольных мячей ни-ко-гда 🤦♂️😅"
"Последнее дополнение к золотым скелетам. Дональд Дак, должно быть, мой самый любимый персонаж в этой серии"
"Градиентные шёлковые буквы. Думаете, сделать весь алфавит?"
"Новое пополнение к серии золотых скелетов"
"Новое дополнение к серии "Кошмар художника"
"Чем больше я на это смотрю, тем смешнее становится ;-))"
"Рисунок разбитого автомобиля из сериала "Сверхъестественное". Не продаётся" — alessandropaglia
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