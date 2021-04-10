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10 невероятных рисунков, на которые придётся посмотреть дважды, чтобы поверить в их подлинность

Работы итальянца Алессандро Пальи похожи на идеальные 3D-модели. Вот только есть одна загвоздка — нарисованы они не с помощью компьютерных программ, а карандашами на бумаге. Страшно представить, сколько времени уходит на то, чтобы сделать правильную светотень, но автор иногда замечает — слишком долго, чтобы оставаться спокойным. Посмотрите сами. В подборке ниже — 10 лучших работ художника.

10 апреля 2021, 14:00

Фото © Instagram / alessandropaglia

"Всем алоха!" 🤙

Фото © Instagram / alessandropaglia

Фото © Instagram / alessandropaglia

"Жан-Мишель Баския. Это скромная дань уважения одному из моих любимых художников"

Фото © Instagram / alessandropaglia

Фото © Instagram / alessandropaglia

"Голый Микки!! Что ж, на самом деле нечто большее, чем просто голый... Думаю, он был вдохновлён золотым мамонтом Дэмьена Херста и работами Рона Инглиша"

Фото © Instagram / alessandropaglia

Фото © Instagram / alessandropaglia

"Я даже не могу вспомнить, когда начал это, но знаю одно точно: больше никаких баскетбольных мячей ни-ко-гда 🤦‍♂️😅"

Фото © Instagram / alessandropaglia

Фото © Instagram / alessandropaglia

"Последнее дополнение к золотым скелетам. Дональд Дак, должно быть, мой самый любимый персонаж в этой серии"

Фото © Instagram / alessandropaglia

Фото © Instagram / alessandropaglia

"Градиентные шёлковые буквы. Думаете, сделать весь алфавит?"

Фото © Instagram / alessandropaglia

Фото © Instagram / alessandropaglia

"Новое пополнение к серии золотых скелетов"

Фото © Instagram / alessandropaglia

Фото © Instagram / alessandropaglia

"Новое дополнение к серии "Кошмар художника"

Фото © Instagram / alessandropaglia

Фото © Instagram / alessandropaglia

"Чем больше я на это смотрю, тем смешнее становится ;-))"

Фото © Instagram / alessandropaglia

Фото © Instagram / alessandropaglia

"Рисунок разбитого автомобиля из сериала "Сверхъестественное". Не продаётся" — alessandropaglia

Фото © Instagram / alessandropaglia

Фото © Instagram / alessandropaglia

Художник пишет настолько реалистичные картины, что не все верят в его честность: 10 работ

Художник пишет настолько реалистичные картины, что не все верят в его честность: 10 работ

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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