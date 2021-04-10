Лысая и глухая девушка с болезнью, которой страдают 30 человек в мире, стала моделью на зависть всем
Ханна Харпин из Мирфилда, Великобритания, родилась с синдромом Хэя – Уэллса, который сильно отражается не только на здоровье человека, но и на внешности. Несмотря на это, девочка хотела стать моделью. Недавно её мечта исполнилась.
Синдром Хэя – Уэллса по-настоящему редкое заболевание. Сейчас известно всего о 30 людях с этим диагнозом. Он приводит к аномальному развитию кожи, волос, ногтей, зубов и глаз. За короткую жизнь 18-летней Ханны сотни раз над ней издевались незнакомцы, на неё показывали пальцем прохожие.
Большую часть моей жизни надо мной издевались, были обзывательства на улице от незнакомцев, нетактично предполагающих, что у меня рак из-за моего облысения. Однажды на меня даже плюнул мальчик, а его друзья снимали всё это. Из-за подобных историй я годами серьёзно раздумывала над суицидом
Но, несмотря на задир, девочка продолжала греть в сердце несбыточную мечту стать моделью. И теперь Ханна чувствует себя сильнее, чем когда-либо. Она полна решимости уничтожить все предубеждения о моделях с ограниченными возможностями. У неё есть на это все шансы: недавно Харпин подписала контракт с одним из британских модельных агентств.
Когда я была маленькой, я хотела быть моделью, но люди убеждали, что у меня никогда не получится. Я хочу быть образцом для поведения, чтобы помочь в борьбе с эйблизмом и другими формами дискриминации людей с инвалидностью. Я уверена: у всех должны быть равные права
Агентство Zebedee Management, с которым начала сотрудничать Ханна, специализируется именно на моделях с особенностями. Руководство мечтает повлиять на восприятие красоты и инвалидности. И Харпин надеется помочь им в этом. Уже сейчас девушка планирует, как будет рассекать по подиуму на показе Burberry, пишет Daily Mail.
WOW-news
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