Родители хотели сделать торт в форме гусеницы, но получилось не насекомое, а бисквитный демон
Лучший подарок — сделанный своими руками... Если они, конечно, растут из того места. Родители хотели порадовать своих детишек, но вместо этого получилось их только перепугать.
Фото © Twitter / MaybirdRetail
Шоколадный рулет "Гусеница Колин" — одно из самых любимых лакомств детишек по всей Британии. Родители часто покупают их на дни рождения и другие праздники малышей. Но есть мамы и папы, которые не идут по простому пути. В погоне за десертом без лишней химии они решают, что приготовить гусеницу самостоятельно — хорошая идея. Очевидно, редко это заканчивается чем-то хорошим.
Оригинальная гусеница Колин. Фото © Twitter / MaybirdRetail
Пользователь "Реддита" cheshirecheese как раз из таких родителей. Вместе с женой они решили приготовить Колина для своих домочадцев по рецепту из Интернета. Судя по картинкам, всё должно было получиться красиво и вообще практически не отличаться от оригинала. Так родителей ещё никто не обманывал. Гусеница была похожа скорее на жуткого демона, чем на знаменитую бисквитную гусеницу.
Уверен, теперь наши дети не смогут сказать нам, что мы поскупились на Колина...
Фото © Reddit / cheshirecheese
Когда папа поделился фотографией кулинарного провала в сабреддите CasualUK ("Типичная Великобритания"), его пост мигом стал вирусным. Всего за несколько часов его оценило больше пяти тысяч человек. Судя по комментариям, жуткий тортик горе-кондитеров отбил у пользователей соцсети любой аппетит, пишет Mirror.
Эээ, я думаю, Колину нужна скорая помощь
Если кто-то будет интересоваться, что с Колином, просто скажите, что он попал в ужасную аварию по пути на праздник
Это скорее Колин — шоколадный адский монстр!
WOW-funny
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