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Бывшая звезда Disney продаёт свои откровенные фото, зарабатывая в разы больше, чем в детских сериалах

Девушка признаётся, что помимо денег она рада и возможности пообщаться со своими фанатами на OnlyFans.

10 апреля 2021, 09:00

Фото © Instagram / maitlandward

Бывшая звезда Disney пошла во все тяжкие. Сначала Мейтленд Уорд стала порноактрисой, а сейчас зарегистрировалась на сайте OnlyFans. Причём женщина утверждает, что в месяц она легко зарабатывает шестизначную сумму на откровенных фото. Но помимо денег Мейтленд особенно ценит и то, что теперь она может пообщаться со своими поклонниками.

В локдаун мы все остались одни и были напряжены, поэтому эту энергию нужно было куда-то выплеснуть. Я снимаюсь больше, зарабатываю больше денег и чувствую себя сильнее, чем когда-либо в своей жизни

Мейтленд Уорд

Фото © Instagram / maitlandward

Фото © Instagram / maitlandward

Сама 44-летняя актриса, которая раньше снималась в диснеевском шоу Boy Meets World, признаётся, что не жалеет о своём решении. В скором времени она собирается сняться в ситкоме The Big Time, по сюжету которого будет помогать писателю в его творчестве.

Фото © Instagram / maitlandward

Фото © Instagram / maitlandward

Сама Мейтленд уже состоялась как актриса в порноиндустрии. На её счету несколько престижных наград, в том числе шесть премий XBIZ Awards и пять — AVN, сообщает Daily Star.

Модель продаёт свои откровенные фото, которые с радостью делает её муж, пока маленькие дети спят

Модель продаёт свои откровенные фото, которые с радостью делает её муж, пока маленькие дети спят

Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

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