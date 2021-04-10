Бывшая звезда Disney продаёт свои откровенные фото, зарабатывая в разы больше, чем в детских сериалах
Девушка признаётся, что помимо денег она рада и возможности пообщаться со своими фанатами на OnlyFans.
Бывшая звезда Disney пошла во все тяжкие. Сначала Мейтленд Уорд стала порноактрисой, а сейчас зарегистрировалась на сайте OnlyFans. Причём женщина утверждает, что в месяц она легко зарабатывает шестизначную сумму на откровенных фото. Но помимо денег Мейтленд особенно ценит и то, что теперь она может пообщаться со своими поклонниками.
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Сама 44-летняя актриса, которая раньше снималась в диснеевском шоу Boy Meets World, признаётся, что не жалеет о своём решении. В скором времени она собирается сняться в ситкоме The Big Time, по сюжету которого будет помогать писателю в его творчестве.
Сама Мейтленд уже состоялась как актриса в порноиндустрии. На её счету несколько престижных наград, в том числе шесть премий XBIZ Awards и пять — AVN, сообщает Daily Star.
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