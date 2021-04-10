Мальчик всё детство терпел нападки из-за внешности, но сейчас даже отец отказывается его узнавать

Мальчик из австралийского города Мельбурн постоянно терпел нападки из-за внешности. В школе над ним издевались, а дома не обращали на это никакого внимания. Отец лишь недовольно отмечал, что сын слишком много времени уделяет тому, как он выглядит. И в итоге мальчик остался один на один со своими проблемами.

Фото © TikTok / bambifairy

Но с переходного возраста парень начал замечать, что чувствует себя девушкой. И, несмотря на потенциальную опасность для жизни, будучи студентом, он решил сменить пол. Отец не поддержал сына, но предложил ему свою помощь. Они могли вместе пойти к психологу, но парень наотрез отказался. В итоге теперь он звезда TikTok под ником bambifairy.

Фото © TikTok / bambifairy

Сейчас парень выглядит как героиня сказок — высокая блондинка с длинными локонами. В соцсетях он делится своим опытом, жалуясь на непонимание родственников. Отец так и не смог с ним продолжать общение, чем блогер любит спекулировать перед своими подписчиками. Ещё один интерактив — bambifairy шокирует случайных пользователей "чат-рулетки" тем, что он мужского пола, а их реакцию выкладывает в TikTok.

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