Блогерша показала своего папу, но подписчики в шоке — ведь он выглядит как идеальный бойфренд
Девушка сравнила свои старые фотографии с папой с тем, как они выглядят сейчас. Судя по всему, мужчина не знал, что обычные люди стареют. Иначе объяснить, почему он нисколько не изменился, невозможно.
Тикток-блогерша из Таиланда meturr показала, что над некоторыми людьми время не властно. В вирусном ролике девушка вместе с папой воссоздаёт их старые фотографии, и тут что-то не сходится. Маленькая девочка стала прекрасной девушкой, а вот папаша почти не изменился. Посмотрите сами.
Папе meturr уже 56 лет, и, даже не делая скидок на возраст, он выглядит просто великолепно. Многие молодые люди мечтают быть в такой же форме. "Я не обычный папа, я крутой папа!" — это точно про мужчину. Судя по всему, таец живёт насыщенной жизнью: классные машины, мотоциклы... полный набор!
Видео быстро стало вирусным и за неделю набрало больше 12 миллионов просмотров. Новая аудитория девушки просто умилялась отношениям отца и дочки и восхищалась тем, как мужчина молодо выглядит.
А вот старые подписчики meturr были в шоке. Девушка уже не в первый раз выкладывает видео с мужчиной, но все были просто уверены, что красавчик — её молодой человек. Поэтому такие откровения застали их врасплох.
Я думал, что это парочка, а оказалось, папа с дочкой 😬
Если батя, то только такой
Я возвращаюсь в Таиланд. ПРЯМО СЕЙЧАС
WOW-news
Эта метал-группа выпустила первый трек, и её вокалиста не превзойдёт ни одна звезда, ведь он — кот
сегодня в 05:00
У парня едва не случился приступ, когда он увидел, кто уставился на него из стиральной машины
вчера в 15:55
Тренерша разоблачила всех обманщиков в Instagram, показав секрет идеальной фигуры за одну секунду
вчера в 08:36
Выбор редакции
Девушка рассмешила TikTok, показав, что стало с её безумно красивым парнем за полтора года отношений
Папа хотел спугнуть с квадроцикла паука, но от неожиданной концовки видео вздрогнут даже смельчаки
Эта метал-группа выпустила первый трек, и её вокалиста не превзойдёт ни одна звезда, ведь он — кот
В Хабаровском крае подросток провалился в шахту лифта на заброшке
Российский МиГ-31 сопроводил американский самолёт-разведчик над Тихим океаном
Комментариев: 0