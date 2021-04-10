Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Блогерша показала своего папу, но подписчики в шоке — ведь он выглядит как идеальный бойфренд

Девушка сравнила свои старые фотографии с папой с тем, как они выглядят сейчас. Судя по всему, мужчина не знал, что обычные люди стареют. Иначе объяснить, почему он нисколько не изменился, невозможно.

10 апреля 2021, 06:00

Кадры из видео © TikTok / meturr

Тикток-блогерша из Таиланда meturr показала, что над некоторыми людьми время не властно. В вирусном ролике девушка вместе с папой воссоздаёт их старые фотографии, и тут что-то не сходится. Маленькая девочка стала прекрасной девушкой, а вот папаша почти не изменился. Посмотрите сами.

Кадры из видео © TikTok / meturr

Папе meturr уже 56 лет, и, даже не делая скидок на возраст, он выглядит просто великолепно. Многие молодые люди мечтают быть в такой же форме. "Я не обычный папа, я крутой папа!" — это точно про мужчину. Судя по всему, таец живёт насыщенной жизнью: классные машины, мотоциклы... полный набор!

Кадры из видео © TikTok / meturr

Кадры из видео © TikTok / meturr

Видео быстро стало вирусным и за неделю набрало больше 12 миллионов просмотров. Новая аудитория девушки просто умилялась отношениям отца и дочки и восхищалась тем, как мужчина молодо выглядит.

Кадры из видео © TikTok / meturr

Кадры из видео © TikTok / meturr

А вот старые подписчики meturr были в шоке. Девушка уже не в первый раз выкладывает видео с мужчиной, но все были просто уверены, что красавчик — её молодой человек. Поэтому такие откровения застали их врасплох.

Я думал, что это парочка, а оказалось, папа с дочкой 😬

Dmitrypanteleev30

Если батя, то только такой

Aloha93930

Я возвращаюсь в Таиланд. ПРЯМО СЕЙЧАС

la_dorsch

Внук похвастался в Twitter, как его дедушка выглядел в молодости, и получился флешмоб красавцев

Внук похвастался в Twitter, как его дедушка выглядел в молодости, и получился флешмоб красавцев

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Девушка рассмешила TikTok, показав, что стало с её безумно красивым парнем за полтора года отношений

вчера в 07:49

Папа хотел спугнуть с квадроцикла паука, но от неожиданной концовки видео вздрогнут даже смельчаки

4 апреля, 08:00

Эта метал-группа выпустила первый трек, и её вокалиста не превзойдёт ни одна звезда, ведь он — кот

сегодня в 05:00

В Хабаровском крае подросток провалился в шахту лифта на заброшке

сегодня в 06:44

Российский МиГ-31 сопроводил американский самолёт-разведчик над Тихим океаном

сегодня в 06:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1