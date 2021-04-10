Блогерша показала своего папу, но подписчики в шоке — ведь он выглядит как идеальный бойфренд

Тикток-блогерша из Таиланда meturr показала, что над некоторыми людьми время не властно. В вирусном ролике девушка вместе с папой воссоздаёт их старые фотографии, и тут что-то не сходится. Маленькая девочка стала прекрасной девушкой, а вот папаша почти не изменился. Посмотрите сами.

Кадры из видео © TikTok / meturr

Папе meturr уже 56 лет, и, даже не делая скидок на возраст, он выглядит просто великолепно. Многие молодые люди мечтают быть в такой же форме. "Я не обычный папа, я крутой папа!" — это точно про мужчину. Судя по всему, таец живёт насыщенной жизнью: классные машины, мотоциклы... полный набор!

Кадры из видео © TikTok / meturr

Видео быстро стало вирусным и за неделю набрало больше 12 миллионов просмотров. Новая аудитория девушки просто умилялась отношениям отца и дочки и восхищалась тем, как мужчина молодо выглядит.

Кадры из видео © TikTok / meturr

А вот старые подписчики meturr были в шоке. Девушка уже не в первый раз выкладывает видео с мужчиной, но все были просто уверены, что красавчик — её молодой человек. Поэтому такие откровения застали их врасплох.

Я думал, что это парочка, а оказалось, папа с дочкой 😬 Dmitrypanteleev30

Если батя, то только такой Aloha93930

Я возвращаюсь в Таиланд. ПРЯМО СЕЙЧАС la_dorsch

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