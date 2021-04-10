Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Эта метал-группа выпустила первый трек, и её вокалиста не превзойдёт ни одна звезда, ведь он — кот

Теперь никто не позволит сказать котику, что он просто бездумно орёт, ведь он — рокер, перед которым не устоит абсолютно никто.

10 апреля 2021, 05:00

Фото © Instagram / catteranyc

Для любителей кошек и тяжёлой музыки американцы приготовили настоящий подарок. Недавно вышел дебютный трек группы Cattera, которая состоит из прекрасных усатых животных.

Фото © Instagram / catteranyc

Фото © Instagram / catteranyc

Песня называется Hunger of the Beast ("Голод зверя"), пишет NME. Гитарный рёв и барабанные партии в ней сопровождает звонкое пронзительное мяуканье.

Лидер группы — кот по кличке Руп-Шакир, который когда-то был бездомным, а потом угодил в приют. Оттуда его забрала продакт-менеджер американского звукозаписывающего лейбла Fearless Records Анна Мжиглоцки. Когда она услышала прекрасный голос пушистика, сразу поняла, что он рождён стать звездой. В итоге женщина стала основательницей столь необычной группы.

Я знала, что Руп-Шакир обладает звёздной харизмой, с того момента, как он вошёл в мою квартиру. Я услышала его эмоциональное мяуканье и поняла, что он должен быть фронтменом метал-группы

Анна Мжиглоцки

Композиция доступна не только на "Ютубе", но и на сайте Bandcamp, где её можно купить. Все вырученные средства пойдут на благотворительность: они будут переданы бруклинской волонтёрской организации Whiskers-A-GoGo, которая занимается спасением кошек и когда-то дала новую жизнь самому Рупу.

Маму-кошку разлучили с котёнком на время болезни, и видео с их следующей встречей растрогает любого

Маму-кошку разлучили с котёнком на время болезни, и видео с их следующей встречей растрогает любого

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1