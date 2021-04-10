Эта метал-группа выпустила первый трек, и её вокалиста не превзойдёт ни одна звезда, ведь он — кот
Теперь никто не позволит сказать котику, что он просто бездумно орёт, ведь он — рокер, перед которым не устоит абсолютно никто.
Для любителей кошек и тяжёлой музыки американцы приготовили настоящий подарок. Недавно вышел дебютный трек группы Cattera, которая состоит из прекрасных усатых животных.
Песня называется Hunger of the Beast ("Голод зверя"), пишет NME. Гитарный рёв и барабанные партии в ней сопровождает звонкое пронзительное мяуканье.
Лидер группы — кот по кличке Руп-Шакир, который когда-то был бездомным, а потом угодил в приют. Оттуда его забрала продакт-менеджер американского звукозаписывающего лейбла Fearless Records Анна Мжиглоцки. Когда она услышала прекрасный голос пушистика, сразу поняла, что он рождён стать звездой. В итоге женщина стала основательницей столь необычной группы.
Я знала, что Руп-Шакир обладает звёздной харизмой, с того момента, как он вошёл в мою квартиру. Я услышала его эмоциональное мяуканье и поняла, что он должен быть фронтменом метал-группы
Композиция доступна не только на "Ютубе", но и на сайте Bandcamp, где её можно купить. Все вырученные средства пойдут на благотворительность: они будут переданы бруклинской волонтёрской организации Whiskers-A-GoGo, которая занимается спасением кошек и когда-то дала новую жизнь самому Рупу.
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