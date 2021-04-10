Дети, которые помнят свои прошлые жизни: 12 жутких историй от шокированных родителей

Мой пятилетний сын (сейчас ему 31) однажды проснулся и спросил, где Банджо и когда мы отправимся его искать. Я был шокирован. Так звали нашего бультерьера, которого мы держали на ферме, когда я был ещё подростком. Во время наводнения Банджо пытался спасти моего брата, но утонул. Брат чуть не сошёл от этого с ума, а через два года его сбила машина. Я никогда не рассказывал сыну о Банджо