Дети, которые помнят свои прошлые жизни: 12 жутких историй от шокированных родителей
Всё началось с одного вопроса, заданного пользователем Reddit.
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"Родители, какие пугающие истории из "прошлой жизни" рассказывали вам ваши дети?" — спросил TapiocaTuesday. И неожиданно получил тысячи ответов на свой вопрос. Самые пугающие приводит BuzzFeed.
Она утонула
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Это было ещё до пандемии. Я присматривала за трёхлетним сыном своей подруги. Он увидел военный корабль, посмотрел вдаль и сказал, что помнит, как утонула его лодка и что вокруг было много акул. Я рассказала об этом подруге, а она ответила, что такое случается регулярно
Другая семья
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Я приглядывала за племянником. Тогда ему было около трёх или четырёх лет. Мы сидели у меня дома, и вдруг он показал на магнит с изображением аризонской пустыни и спросил, где это, а потом сказал, что жил в таком же месте с предыдущей семьёй. Он добавил, что у его прошлых родителей были тёмные волосы и что их съели койоты
Азиатские корни
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У коллеги есть сын, который в трёхлетнем возрасте рассказал ей, что раньше выращивал рис в месте, где сливались две реки. Он даже смог назвать эти реки, а его мать нашла эту точку на карте в Юго-Восточной Азии
Автокатастрофа
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Мой трёхлетний брат однажды сказал, что, "когда был старше", у него была девушка и они погибли в дорожной аварии
Банджо
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Мой пятилетний сын (сейчас ему 31) однажды проснулся и спросил, где Банджо и когда мы отправимся его искать. Я был шокирован. Так звали нашего бультерьера, которого мы держали на ферме, когда я был ещё подростком. Во время наводнения Банджо пытался спасти моего брата, но утонул. Брат чуть не сошёл от этого с ума, а через два года его сбила машина. Я никогда не рассказывал сыну о Банджо
Танец с дедушкой
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Мой сын однажды сказал, что, когда он был большим, а я маленькой, мы танцевали на кухне. Единственный человек, с которым я танцевала на кухне в детстве, был мой дедушка
Перерождение
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Когда моему сыну было 4 года, мы проезжали мимо кладбища. Он спросил меня, помню ли я, когда он умер. Я уточнила, что он имел в виду. Сын ответил, что был похоронен на кладбище, а потом начал расти у меня в животе. Сейчас он уже не помнит, что говорил такое
Вторая попытка
Фото © Unsplash / Anna Hecker
Моя пятилетняя дочь сказала мне, что дважды была у меня животе и что в первый раз она умерла до того, как появилась на свет. За 8 месяцев до её зачатия у меня был выкидыш, но я никогда не рассказывала ей об этом
Пропавший без вести
Фото © Unsplash / Stijn Swinnen
Моему младшему брату было 3 или 4 года, когда он заявил, что однажды уже стал взрослым, ушёл на войну и не вернулся c неё
Синий "Жук"
Фото © Unsplash / Tom Arrowsmith
Мама рассказывала, что, когда мне было 3 или 4 года, я закричала и заплакала, увидев старый "Фольксваген-Жук" синего цвета из окна нашей машины. Она спросила, что со мной, а я ответила, что умерла в этом "Жуке" и что в момент смерти я была беременной и мне было очень жарко
Шляпа в коробке
Фото © Picryl / Metropolitan Museum of Art
Однажды моя дочь спросила, помню ли я её модную шляпку. Я ответила, что не помню. Тогда она рассказала, что раньше работала в банке, откладывала деньги и купила на них шляпу в круглой коробке. А когда она ехала с покупкой в автобусе, какой-то мужчина чуть не сел на неё. Потом произошло ДТП, и она погибла
Воспоминания о небоскрёбах
Фото © Unsplash / Steve Harvey
Мой младший брат родился сразу после теракта 11 сентября 2001 года. Когда он подрос, то рассказал, что работал в высоком здании и носил костюм и галстук. Родители были в шоке
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