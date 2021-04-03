Посмертное видео из отеля "Сесил": что известно о пропаже Элизы Лэм, которая убегала от невидимки

19 февраля 2013 года из резервуара с водой на крыше отеля "Сесил" в центре Лос-Анджелеса достали женское тело. Оно принадлежало 21-летней канадской студентке Элизе Лэм, которая жила в одном из номеров гостиницы, а потом пропала без вести. Труп обнаружили после того, как от гостей стали поступать жалобы на проблемы с водоснабжением. Загадочная история Элизы легла в основу документального мини-сериала сервиса Netflix "Место преступления: исчезновение в отеле "Сесил" и стала частью интернет-фольклора.

Элиза и тот самый отель. Фото © LAPD / Flickr / jimwinstead

Впервые о деле Элизы заговорили, когда полиция опубликовала её предсмертное видео. Оно было снято камерой в лифте отеля в день исчезновения девушки. На кадрах видно, что Лэм странно себя ведёт: иногда кажется, что она от кого-то прячется. Видео быстро стало вирусным и породило множество теорий, объясняющих поведение Элизы: от паранормальной активности до биполярного расстройства (которым она действительно страдала). По одной из версий, запись была перемонтирована, чтобы скрыть детали случившегося.

Видео © Youtube / Dennis Romero

Когда девушку нашли, вопросов стало ещё больше. Тело Элизы было обнажённым, а большая часть её одежды и личных вещей плавала в воде рядом с ней. Отчёт о вскрытии был опубликован только спустя четыре месяца. В нём говорилось, что смерть наступила в результате случайного утопления. Ни о каких травмах не сообщалось. Пользователи Интернета нашли сходство между случившимся с Элизой и фильмом ужасов "Тёмная вода". По сюжету, главная героиня находит в водонапорной башне на крыше своего дома тело пропавшей девочки.

Отрывок из фильма "Тёмная вода". Видео © Youtube / Кино Трейлеры

Примечательно, что отель "Сесил" связан с целым рядом кровавых дел. В 1964 году в номере гостиницы была изнасилована и убита Голди Осгуд, "голубиная леди с Першинг-сквер". В "Сесиле" жили серийные убийцы Джек Унтервегер и Ричард Рамирес. Случались здесь и самоубийства. Родители Элизы подали на отель в суд за то, что он не обеспечивает безопасность постояльцев, однако иск был отклонён. В 2015 году гостиницу переименовали, но репутация этого места никуда не делась.

Унтервегер (слева) и Рамирес. Фото © Twitter / LPontheleft / San Quentin State Prison

Дело Элизы взбудоражило поп-культуру. В разное время оно вдохновляло создателей сериалов ("Замок", "Как избежать наказания за убийство", "Американская история ужасов"), полнометражных фильмов ("Ритуал голодного призрака", Followed), музыкальных клипов (видео Ancient Mars группы The Zolas) и даже компьютерных игр (YIIK: A Postmodern RPG). Выход посвящённого Элизе проекта на "Нетфликсе" поднял новую волну интереса к её загадочной гибели. Впрочем, что на самом деле случилось в отеле "Сесил" зимой 2013-го, до сих пор не известно.

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